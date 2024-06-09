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Запорізька область (3362) навчання (561) Федоров Іван (640)

На ТОТ Запорізької області окупанти переформатовують навчання у школах під власні воєнні потреби, - очільник ОВА Федоров

На ТОТ Запорізької області окупанти переформатовують навчання під власні воєнні потреби, - очільник ОВА Федоров

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники перетворюють школи на місце, де дітям нав’язують пропаганду на військову тематику. Зокрема, з 1 вересня "навчальна програма" регіону зазнає змін - окупанти додадуть до неї воєнну складову.

Про це розповів у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українським дітям доводиться відвідувати школи, бо інакше їхніх батьків окупанти позбавлять батьківських прав. Посадовець зазначив, що дітям викладають предмети за російською програмою, яка поширює кремлівські наративи. Крім цього, на уроки запрошують військових РФ, які читають школярам лекції.

За словами Федорова, з 1 вересня окупаційна влада переформатовує "навчальну програму" для учнів - до неї додають воєнну складову.

"На уроках замість безпеки життєдіяльності навчатимуть стройовій підготовці та тактиці ведення бою. В життя дітей на ТОТ з минулого повернулася "зарниця" (радянська спортивно-військова гра, - ред.) разом з нормами ГТО. Школярів змушуватимуть розвивати "наукові проєкти" пов’язані зі створенням та управлінням БПЛА", - розповів керівник ОВА.

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Він також додав, що відповідні зміни торкнуться і вишів на окупованих територіях. За словами Федорова, при цивільних закладах вищої освіти загарбники хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.

До слова, раніше про те, що росіяни на ТОТ України планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах, розповідав Центр нацспротиву.

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Топ коментарі
+4
За 2 года можно было спокойно через рашку выехать в Европу, вывезти детей.
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09.06.2024 21:54
+3
Ще рік і на ТОТ залишаться лише zombi, нажаль
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09.06.2024 21:50
+2
Родители вата конченная. Слушал я таких. Имел счастье. " Да все там нормально все отстраивается а в Мариуполе сторож водоканала 800 баксов получает..."
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09.06.2024 22:01
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Ще рік і на ТОТ залишаться лише zombi, нажаль
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09.06.2024 21:50 Відповісти
За 2 года можно было спокойно через рашку выехать в Европу, вывезти детей.
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09.06.2024 21:54 Відповісти
Родители вата конченная. Слушал я таких. Имел счастье. " Да все там нормально все отстраивается а в Мариуполе сторож водоканала 800 баксов получает..."
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09.06.2024 22:01 Відповісти
Бердянськ теж саме, радіють шо капець. Хоча треба визнати, що виїхало дуже багато, але більшість за кордон.
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09.06.2024 22:13 Відповісти
Они Украину и Запад во всем винят. Потому что в их понимании Украине надо было капитулировать а Западу прекратить ей помогать, и тогда у них все хорошо под рашкой будет. Я видел как как одному мариупольцу мужик из Херсона рассказывал о пыточных кацапских а тот не верил или дедал вид что не верит.
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09.06.2024 22:37 Відповісти
Кому як, а мені при союзі - уроки початкової військової підготовки подобались..треба й в нас повернути - хоча б в плані безпеки та домедичної допомоги..
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09.06.2024 22:02 Відповісти
через 5-7 років підуть в шторм Z по контракту проти НАТИ воювати

ось це нашим західним партнерам-ідіотам треба втюхмачити !!!
імперія живиться підкореними народами і кидає їх на знищення
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09.06.2024 22:17 Відповісти
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09.06.2024 22:27 Відповісти
Мертвые хватают живых. Это такой же упырь как и совкоучилки марьиванны которые делают из детей рашистов. Все они мертвецы.
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09.06.2024 22:39 Відповісти
А там залишились одні ждуни, вони цьому радіють. Нажаль...
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09.06.2024 22:44 Відповісти
може безумну засекретарити?
ну і шо шо дура, там під столом все одно не видно,
поки я прймаю впливові рішення всесвітності?
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10.06.2024 01:11 Відповісти
уволю я тебе, ленка, і дізайнер в тебе - не знаю в куди ховатись..
мілітарі 4 стайл!
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10.06.2024 01:15 Відповісти
Скажу свою думку на це-в Україні потрібно запроваджувати(відроджувати) щось подібне.Хай це буде аналог "пласту" чи "скаутів".Бо богато вірить різним експертам(особливо блогерам,"нетаким руським") про распад рашки,"каву в Ялті" та інше.НЕРАЗВАЛИТЬСЯ.Ні економічно,ні політично,ні етнічно.Тим більш,що на їхньому боці виступає Китай.
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10.06.2024 05:15 Відповісти
І не треба згадувати про "совок" і назви.
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10.06.2024 05:17 Відповісти
 
 