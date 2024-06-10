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пожар (5739) Сумская область (2701) ГСЧС (4848)

Вспыхнул пожар на промпредприятии в Роменском районе Сумщины

Пожежа на Сумщині

Утром 10 июня в Роменском районе Сумской области произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, этот пожар не связан с вражескими обстрелами.

На месте работают специалисты ГСЧС. Предварительно - без жертв.

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Ранее сообщалось, что в Харькове 8 июня был масштабный пожар: площадь 1800 кв.м, пламя распространилось на соседние здания.
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