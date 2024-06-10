Спалахнула пожежа на промпідприємстві у Роменському районі Сумщини

Зранку 10 червня в Роменському районі на Сумщині відбулася пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, ця пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами.

На місці працюють спеціалісти ДСНС. Попередньо - без жертв.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові 8 червня була масштабна пожежа: площа 1800 кв.м, полум’я поширилося на сусідні будівлі.