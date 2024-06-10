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Армения (824) МИД РФ (1654) Захарова Мария (368) Буча (451)

РФ направила ноту протеста Армении из-за визита ее посла в Бучу: "Откровенно недружественный шаг"

МЗС РФ направило ноту протесту Вірменії через візит посла до Бучі

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении ноту протеста после визита посла Армении с армянской делегацией в город Буча Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитируют российские СМИ.

"Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении", - сказал представитель МИД страны-оккупанта.

"Обидно, что с этим солидаризируется армянская власть", - добавила Захарова.

Также читайте: Ограничение на передвижение для дипломатов РФ в Польше: Захарова обещает ответ на решение Варшавы
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Топ комментарии
+31
..
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10.06.2024 11:00
+28
Так Буча - то "голлівудскій фєйк".
Чому ж так тоді палає дупа?
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10.06.2024 11:02
+22
***** та його ******* дуже ретельно хочуть приховати свої злочини у Бучі, а причетних до їх розголошення суворо карають. Хоча всі їхні злочини задокументовані та пораховані, весь світ їх побачив, ті, хто про них розповідав отримав по 8-9 років.
Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
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10.06.2024 11:02
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Машуня, нуєвонах, фсьо ето!
Лучше водочкі - а?
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10.06.2024 10:57 Ответить
..
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10.06.2024 11:00 Ответить
Залізна покоївка ))
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10.06.2024 11:07 Ответить
На обкладинці вона значно краще виглядає...
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10.06.2024 12:06 Ответить
Найкраще воно виглядатиме в домовині.
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10.06.2024 13:18 Ответить
Так Буча - то "голлівудскій фєйк".
Чому ж так тоді палає дупа?
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10.06.2024 11:02 Ответить
***** та його ******* дуже ретельно хочуть приховати свої злочини у Бучі, а причетних до їх розголошення суворо карають. Хоча всі їхні злочини задокументовані та пораховані, весь світ їх побачив, ті, хто про них розповідав отримав по 8-9 років.
Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
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10.06.2024 11:02 Ответить
Машка опять нечёсанная.
И пахнет изо рта.
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10.06.2024 11:03 Ответить
Надіслали коричневу ноту?
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10.06.2024 11:03 Ответить
Никто её не хочет.
А виноваты армяне.
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10.06.2024 11:04 Ответить
А нафига им рашка без Карабаха. Теперь только в ЕС. Революция Пашиняна изначально была прозападной.
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10.06.2024 11:06 Ответить
Нехай ще в ЛГБТ поскаржаться.
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10.06.2024 11:06 Ответить
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10.06.2024 11:15 Ответить
Какое неподобство со стороны армян, прямо как в лицо путину плюнули, а захаровой на половичку насрали и газеткой прикрыли(((
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10.06.2024 11:16 Ответить
Ходять слухи,що в мами Мар'яни Безуглої було три дочки,старшу,Марджорі Тейлор Ґрін,вкрали цигани на вокзалі і продали в американську сім'ю,середню,Машу Захарову,відправили в наркодиспансер на лікування,вона там познайомилась з алкашами і втекла в москву,а молодшу,Мар'яну,спіткало страшне нещастя,вона вступила в секту "Слуга народу" де проповідник,Андрій Єрмак,підсадив її на Бидлозепан.
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10.06.2024 11:21 Ответить
за версією людожерки-алкоголічки, візит посла до Бучі - це відверто недружній крок, а от вломування у містечко московської орди механізованими колонами з бухою, неадекватною кацапскою солдатньою та катування, згвалтування, вбивства - це акт дружби та братськой любові по-кацапохуйловськи...
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10.06.2024 11:22 Ответить
Щоб ти здохла ще маленькою,тварюка кацапська.
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10.06.2024 11:40 Ответить
А з якого переляку алкотестер однієї країни закидає дипломатам другої країни,що вони зробили візит у населений пункт третьої країни ( країни перебування саме цих дипломатів)? Йой,як усе заплутано....
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10.06.2024 11:43 Ответить
вірмени хочуть подивитися що з ними може статися, якщо до них рюзькій мір прийде?
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10.06.2024 12:18 Ответить
Маня, когда тебя двумя палочкми возьмут и прикопают в ямке?
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10.06.2024 12:41 Ответить
Хтось би подумав 3 роки тому, що вірменська влада зараз буде виглядати більш адекватно за грузинську?
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10.06.2024 13:26 Ответить
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10.06.2024 13:27 Ответить
Манька - Алкоголичка или Олкагаличка ?
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10.06.2024 13:54 Ответить
Да
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10.06.2024 15:09 Ответить
 
 