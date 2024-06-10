РФ направила ноту протеста Армении из-за визита ее посла в Бучу: "Откровенно недружественный шаг"
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении ноту протеста после визита посла Армении с армянской делегацией в город Буча Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитируют российские СМИ.
"Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении", - сказал представитель МИД страны-оккупанта.
"Обидно, что с этим солидаризируется армянская власть", - добавила Захарова.
Топ комментарии
+31 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий10.06.2024 11:00
+28 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий10.06.2024 11:02
+22 Ирина Корзун
показать весь комментарий10.06.2024 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Лучше водочкі - а?
Чому ж так тоді палає дупа?
Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
И пахнет изо рта.
А виноваты армяне.