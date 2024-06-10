РФ направила ноту протеста Армении из-за визита ее посла в Бучу: "Откровенно недружественный шаг"

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении ноту протеста после визита посла Армении с армянской делегацией в город Буча Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее цитируют российские СМИ.

"Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении", - сказал представитель МИД страны-оккупанта.

"Обидно, что с этим солидаризируется армянская власть", - добавила Захарова.

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