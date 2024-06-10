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Вірменія (735) МЗС рф (948) Захарова (348) Буча (530)

РФ надіслала ноту протесту Вірменії через візит її посла до Бучі: "Відверто недружній крок"

МЗС РФ направило ноту протесту Вірменії через візит посла до Бучі

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія надіслала Вірменії ноту протесту після візиту посла Вірменії із вірменською делегацією до міста Буча на Київщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, її цитують російські ЗМІ.

"Розцінюємо відвідування м. Буча головами столичного адміністративного району Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном та вірменської дипмісії Володимиром Карапетяном як відверто недружній крок з боку офіційного Єревана. У зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії направили ноту протесту до МЗС Вірменії", - сказав представниця МЗС країни-окупанта.

"Прикро, що з цим солідаризується вірменська влада", - додала Захарова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захарова пригрозила Макрону: Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил

Автор: 
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Топ коментарі
+31
..
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10.06.2024 11:00
+28
Так Буча - то "голлівудскій фєйк".
Чому ж так тоді палає дупа?
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10.06.2024 11:02
+22
***** та його ******* дуже ретельно хочуть приховати свої злочини у Бучі, а причетних до їх розголошення суворо карають. Хоча всі їхні злочини задокументовані та пораховані, весь світ їх побачив, ті, хто про них розповідав отримав по 8-9 років.
Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
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10.06.2024 11:02
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Машуня, нуєвонах, фсьо ето!
Лучше водочкі - а?
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10.06.2024 10:57 Відповісти
..
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10.06.2024 11:00 Відповісти
Залізна покоївка ))
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10.06.2024 11:07 Відповісти
На обкладинці вона значно краще виглядає...
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10.06.2024 12:06 Відповісти
Найкраще воно виглядатиме в домовині.
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10.06.2024 13:18 Відповісти
Так Буча - то "голлівудскій фєйк".
Чому ж так тоді палає дупа?
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10.06.2024 11:02 Відповісти
***** та його ******* дуже ретельно хочуть приховати свої злочини у Бучі, а причетних до їх розголошення суворо карають. Хоча всі їхні злочини задокументовані та пораховані, весь світ їх побачив, ті, хто про них розповідав отримав по 8-9 років.
Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
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10.06.2024 11:02 Відповісти
Машка опять нечёсанная.
И пахнет изо рта.
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10.06.2024 11:03 Відповісти
Надіслали коричневу ноту?
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10.06.2024 11:03 Відповісти
Никто её не хочет.
А виноваты армяне.
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10.06.2024 11:04 Відповісти
А нафига им рашка без Карабаха. Теперь только в ЕС. Революция Пашиняна изначально была прозападной.
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10.06.2024 11:06 Відповісти
Нехай ще в ЛГБТ поскаржаться.
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10.06.2024 11:06 Відповісти
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10.06.2024 11:15 Відповісти
Какое неподобство со стороны армян, прямо как в лицо путину плюнули, а захаровой на половичку насрали и газеткой прикрыли(((
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10.06.2024 11:16 Відповісти
Ходять слухи,що в мами Мар'яни Безуглої було три дочки,старшу,Марджорі Тейлор Ґрін,вкрали цигани на вокзалі і продали в американську сім'ю,середню,Машу Захарову,відправили в наркодиспансер на лікування,вона там познайомилась з алкашами і втекла в москву,а молодшу,Мар'яну,спіткало страшне нещастя,вона вступила в секту "Слуга народу" де проповідник,Андрій Єрмак,підсадив її на Бидлозепан.
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10.06.2024 11:21 Відповісти
за версією людожерки-алкоголічки, візит посла до Бучі - це відверто недружній крок, а от вломування у містечко московської орди механізованими колонами з бухою, неадекватною кацапскою солдатньою та катування, згвалтування, вбивства - це акт дружби та братськой любові по-кацапохуйловськи...
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10.06.2024 11:22 Відповісти
Щоб ти здохла ще маленькою,тварюка кацапська.
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10.06.2024 11:40 Відповісти
А з якого переляку алкотестер однієї країни закидає дипломатам другої країни,що вони зробили візит у населений пункт третьої країни ( країни перебування саме цих дипломатів)? Йой,як усе заплутано....
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10.06.2024 11:43 Відповісти
вірмени хочуть подивитися що з ними може статися, якщо до них рюзькій мір прийде?
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10.06.2024 12:18 Відповісти
Маня, когда тебя двумя палочкми возьмут и прикопают в ямке?
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10.06.2024 12:41 Відповісти
Хтось би подумав 3 роки тому, що вірменська влада зараз буде виглядати більш адекватно за грузинську?
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10.06.2024 13:26 Відповісти
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10.06.2024 13:27 Відповісти
Манька - Алкоголичка или Олкагаличка ?
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10.06.2024 13:54 Відповісти
Да
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10.06.2024 15:09 Відповісти
 
 