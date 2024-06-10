Оккупанты ударили ракетой по Николаевщине. Разрушениям подверглось нежилое помещение
Вечером 10 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаевской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что из-за вражеской атаки разрушениям подверглось нежилое помещение. Также возник пожар. Пламя удалось оперативно потушить.
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью 5 июня атаковали "Шахедами" Николаевскую область. В результате падения обломков дрона разрушены и повреждены дома в Бугской громаде.
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