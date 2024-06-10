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Новости Война
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Оккупанты ударили ракетой по Николаевщине. Разрушениям подверглось нежилое помещение

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині

Вечером 10 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаевской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что из-за вражеской атаки разрушениям подверглось нежилое помещение. Также возник пожар. Пламя удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью 5 июня атаковали "Шахедами" Николаевскую область. В результате падения обломков дрона разрушены и повреждены дома в Бугской громаде.

Смотрите также: Обломки "шахедов" упали на складские помещения в Николаевской области, возник пожар. ФОТОрепортаж

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Николаевская область (2128) обстрел (27259)


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