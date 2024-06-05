На Николаевщине обломки сбитого "шахеда" разрушили и повредили частные дома и автомобили

Оккупанты ночью 5 июня атаковали "Шахедами" Николаевскую область. В результате падения обломков дрона разрушены и повреждены дома в Бугской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Николаевская ОВА.

"Ночью, 5 июня, на территории дачного кооператива Бугской громады (Вознесенский район, - ред.) в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА типа "Shahed 131/136" полностью разрушен один частный дом, кроме того, повреждены около десяти частных домов и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

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Кроме того, в Николаевском районе враг нанес удар дроном-камикадзе FPV по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В ОВА также добавили, что в ночь на 5 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть БПЛА типа "Shahed 131/136".

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Отметим, что враг также атаковал дронами Полтавщину, есть попадание в промышленный объект.