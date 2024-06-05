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Новини Війна
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На Миколаївщині уламки збитого "Шахеда" зруйнували та пошкодили приватні будинки й автомобілі

Шахеди атакували Миколаївщину вночі 5 червня

Окупанти вночі 5 червня атакували "Шахедами" Миколаївську область. Унаслідок падіння уламків дрона зруйновано та пошкоджено будинки у Бузькій громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Миколаївська ОВА.

"Уночі, 5 червня, на території дачного кооперативу Бузької громади (Вознесенський район - ред.) внаслідок падіння уламків збитого ворожого БПЛА типу "Shahed 131/136" повністю зруйновано один приватний будинок, крім того, пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламки "шахедів" впали на складські приміщення у Миколаївській області, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Крім того, у Миколаївському районі ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

В ОВА також додали, що у ніч на 5 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 22 із 27 "Шахедів", - Повітряні сили

Зазначимо, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт.

Автор: 

Миколаївська область (2274) дрони (4714)


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Із-за відключень електроенергії ми
не маємо інформації.Сьогодні вранці
включили о 4 годині.
Wi-fi не працює,4G в селі не тяне.
показати весь коментар
05.06.2024 09:30 Відповісти
А чи був шахед збитий?
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05.06.2024 11:32 Відповісти
 
 