На Миколаївщині уламки збитого "Шахеда" зруйнували та пошкодили приватні будинки й автомобілі

Окупанти вночі 5 червня атакували "Шахедами" Миколаївську область. Унаслідок падіння уламків дрона зруйновано та пошкоджено будинки у Бузькій громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Миколаївська ОВА.

"Уночі, 5 червня, на території дачного кооперативу Бузької громади (Вознесенський район - ред.) внаслідок падіння уламків збитого ворожого БПЛА типу "Shahed 131/136" повністю зруйновано один приватний будинок, крім того, пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих немає.

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Крім того, у Миколаївському районі ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

В ОВА також додали, що у ніч на 5 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136".

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Зазначимо, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт.