На Миколаївщині уламки збитого "Шахеда" зруйнували та пошкодили приватні будинки й автомобілі
Окупанти вночі 5 червня атакували "Шахедами" Миколаївську область. Унаслідок падіння уламків дрона зруйновано та пошкоджено будинки у Бузькій громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Миколаївська ОВА.
"Уночі, 5 червня, на території дачного кооперативу Бузької громади (Вознесенський район - ред.) внаслідок падіння уламків збитого ворожого БПЛА типу "Shahed 131/136" повністю зруйновано один приватний будинок, крім того, пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих немає.
Крім того, у Миколаївському районі ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
В ОВА також додали, що у ніч на 5 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136".
Зазначимо, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт.
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