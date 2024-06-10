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Миколаївська область (2208) обстріл (27098)

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині. Руйнувань зазнало нежитлове приміщення

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині

Ввечері 10 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаївській області. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що через ворожу атаку руйнувань зазнало нежитлове приміщення. Також виникла пожежа. Полум'я вдалося оперативно приборкати.

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі 5 червня атакували "Шахедами" Миколаївську область. Унаслідок падіння уламків дрона зруйновано та пошкоджено будинки у Бузькій громаді.

Дивіться також: Уламки "шахедів" впали на складські приміщення у Миколаївській області, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
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