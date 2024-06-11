В Белгородской области за последние несколько дней российские самолеты "потеряли" сразу три авиабомбы
6 и 8 июня самолеты армии РФ потеряли сразу три авиабомбы над Белгородской областью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.
Первые два инцидента случились 6 июня. Тогда с российских самолетов "внештатно сошли" сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 км от села Батрацкая Дача, вторая - в 2 км от села Поляна в Шебекинском городском округе.
Третью бомбу россияне потеряли 8 июня. Тогда в 800 метрах от села Новотроевка упала ФАБ-1500. Как отмечает Telegram-канал, бомба "не долетела" до границы с Украиной 30 километров.
Россияне утверждают, что во всех трех случаях якобы обошлось без пострадавших.
Напомним, по данным британской разведки, с марта по апрель 2024 года россияне "потеряли" на территории Белгородской области 20 боеприпасов.
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