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В Белгородской области за последние несколько дней российские самолеты "потеряли" сразу три авиабомбы

Росіяни загубили авіабомби

6 и 8 июня самолеты армии РФ потеряли сразу три авиабомбы над Белгородской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

Первые два инцидента случились 6 июня. Тогда с российских самолетов "внештатно сошли" сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 км от села Батрацкая Дача, вторая - в 2 км от села Поляна в Шебекинском городском округе.

Третью бомбу россияне потеряли 8 июня. Тогда в 800 метрах от села Новотроевка упала ФАБ-1500. Как отмечает Telegram-канал, бомба "не долетела" до границы с Украиной 30 километров.

Россияне утверждают, что во всех трех случаях якобы обошлось без пострадавших.

Напомним, по данным британской разведки, с марта по апрель 2024 года россияне "потеряли" на территории Белгородской области 20 боеприпасов.

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Автор: 

армия РФ (19307) бомба (370) самолет (3593)


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А в Осетии "потеряли" экипаж


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11.06.2024 07:24 Ответить
Треба щоб вони спланували і виконали ще як мінімум пару десятків таких учєбно-трєніровачних пальотав.
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11.06.2024 20:51 Ответить
Ага, щас... Це для кацаапів така версія. А насправді скрепниє поносци ( скрепоносці, носители скреп ) бомбили кацапію. Там ще візитки Яроша є.
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11.06.2024 07:26 Ответить
Коли вже хоч одна вибухне?
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11.06.2024 07:46 Ответить
Нажаль, це навряд. Вони не активовані. Хоча будемо сподіватись
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11.06.2024 08:20 Ответить
Жаль. Не сработало.
Дамбить БНР кремль хочет, Макрон введи войска
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11.06.2024 09:22 Ответить
 
 