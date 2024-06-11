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армія рф (16200) бомба (221) літак (2853)

У Бєлгородській області за останні декілька днів російські літаки "загубили" одразу три авіабомби

Росіяни загубили авіабомби

6 та 8 червня літаки армії РФ загубили одразу три авіабомби над Бєлгородською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Перші два інциденти трапилися 6 червня. Тоді з російських літаків "позаштатно зійшли" одразу дві авіабомби. Одна з них впала за 2 км від села Батрацька Дача, друга — за 2 км від села Поляна в Шебекінському міському окрузі.

Третю бомбу росіяни загубили 8 червня. Тоді за 800 метрів від села Новотроївка впала ФАБ-1500. Як зазначає Telegram-канал, бомба "не долетіла" до кордону з Україною 30 кілометрів.

Росіяни стверджують, що в усіх трьох випадках нібито обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо,  за даними британської розвідки, з березня по квітень 2024 року росіяни "втратили" на території Бєлгородської області 20 боєприпасів.

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А в Осетии "потеряли" экипаж


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11.06.2024 07:24 Відповісти
Треба щоб вони спланували і виконали ще як мінімум пару десятків таких учєбно-трєніровачних пальотав.
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11.06.2024 20:51 Відповісти
Ага, щас... Це для кацаапів така версія. А насправді скрепниє поносци ( скрепоносці, носители скреп ) бомбили кацапію. Там ще візитки Яроша є.
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11.06.2024 07:26 Відповісти
Коли вже хоч одна вибухне?
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11.06.2024 07:46 Відповісти
Нажаль, це навряд. Вони не активовані. Хоча будемо сподіватись
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11.06.2024 08:20 Відповісти
Жаль. Не сработало.
Дамбить БНР кремль хочет, Макрон введи войска
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11.06.2024 09:22 Відповісти
 
 