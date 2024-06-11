Зеленский начал переговоры с Шольцом в Берлине

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча происходит на полях Конференции по восстановлению Украины.

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Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.