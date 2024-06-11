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Зеленский начал переговоры с Шольцом в Берлине

Переговори Зеленського та Шольца у Берліні

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча происходит на полях Конференции по восстановлению Украины.

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Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Автор: 

Германия (6973) Зеленский Владимир (20434) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+2
Чёрный верх, хаки низ. Нарушение формы одежды.
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11.06.2024 13:31
+1
зеленський пукнув...
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11.06.2024 13:22
+1
Клоун піариться як мусора по школах і садках. В державі корупція а воно робить міну при паганій грі. Де Баканов?, Чому відмазуютьсуди мусорів корупцоненрів...?
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11.06.2024 13:24
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зеленський пукнув...
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11.06.2024 13:22 Ответить
чим не новина?
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11.06.2024 13:25 Ответить
Клоун піариться як мусора по школах і садках. В державі корупція а воно робить міну при паганій грі. Де Баканов?, Чому відмазуютьсуди мусорів корупцоненрів...?
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11.06.2024 13:24 Ответить
НАРЕШТІ!
Бо набридлі старі обіцянки, потрібно щось нове... щось прогресивне...
Потрібні НОВІ ОБІЦЯНКИ!
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11.06.2024 13:24 Ответить
ти про Тауруси?Не панікуй
Шольц передаст
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11.06.2024 13:32 Ответить
пацан так скоро і ***** по святості перебьє...
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11.06.2024 13:30 Ответить
Чёрный верх, хаки низ. Нарушение формы одежды.
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11.06.2024 13:31 Ответить
і носкі трохі підванюють - цей точно наш!
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11.06.2024 13:35 Ответить
не голена пика в зелених кальсонах
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11.06.2024 13:37 Ответить
В воно вміє говорити? Без папірця та підказки ?
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11.06.2024 13:38 Ответить
В нього радіосуфлер)))
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11.06.2024 13:55 Ответить
я четвертй левел пройшов!
і весь президентський літак - агов, агов - він пройшов!
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11.06.2024 13:48 Ответить
Справа видно, что стоит политик и дипломат.

А слева, это кто небритый и в непонятно в чем одетый?
Золушок?
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11.06.2024 15:03 Ответить
 
 