Зеленский начал переговоры с Шольцом в Берлине
Президент Владимир Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Встреча происходит на полях Конференции по восстановлению Украины.
Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.
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Бо набридлі старі обіцянки, потрібно щось нове... щось прогресивне...
Потрібні НОВІ ОБІЦЯНКИ!
Шольц передаст
і весь президентський літак - агов, агов - він пройшов!
А слева, это кто небритый и в непонятно в чем одетый?
Золушок?