Взрывы раздались в Днепре: Силы ПВО сбили 2 ракеты (обновлено)

Российские оккупационные войска осуществили пуски ракет в сторону Днепра.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Также в Воздушных силах заявили о пуске ракет в сторону Днепра.

По данным местных СМИ, в городе прогремели взрывы.

Впоследствии глава ОВА Лысак сообщил, что силы ПВО сбили 2 ракеты.

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