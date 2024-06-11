РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9853 посетителя онлайн
Новости Война
4 198 0

Взрывы раздались в Днепре: Силы ПВО сбили 2 ракеты (обновлено)

Рашисти обстрілюють Дніпро

Российские оккупационные войска осуществили пуски ракет в сторону Днепра.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Также в Воздушных силах заявили о пуске ракет в сторону Днепра.

По данным местных СМИ, в городе прогремели взрывы.

Впоследствии глава ОВА Лысак сообщил, что силы ПВО сбили 2 ракеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4422) обстрел (27259)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 