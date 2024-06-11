Взрывы раздались в Днепре: Силы ПВО сбили 2 ракеты (обновлено)
Российские оккупационные войска осуществили пуски ракет в сторону Днепра.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Так, сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Также в Воздушных силах заявили о пуске ракет в сторону Днепра.
По данным местных СМИ, в городе прогремели взрывы.
Впоследствии глава ОВА Лысак сообщил, что силы ПВО сбили 2 ракеты.
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