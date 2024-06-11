Вибухи пролунали в Дніпрі: Сили ППО збили 2 ракети (оновлено)

Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет в бік Дніпра.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному сході.

Також у Повітряних силах заявили про пуск ракет у бік Дніпра.

За даними місцевих ЗМІ, у місті пролунали вибухи.

Згодом глава ОВА Лисак повідомив, що сили ППО збили 2 ракети.

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