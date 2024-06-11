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Минобразования поручило учебным заведениям экономить электроэнергию

МОН закликало заклади освіти економити світло

Министерство образования и науки поручило учебным заведениям выполнить распоряжение Кабмина по экономии электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем письме.

"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, которые относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять меры, предусмотренные распоряжением (№510 от 7 июня.- Ред.)", - отметили в МОН.

В распоряжении №510 рекомендуют до 31 декабря 2024 года экономить электроэнергию в помещениях путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Также читайте: МОН Украины утвердило сокращенные образовательные программы украиноведческого компонента для школьников за границей

Автор: 

Минобразования (1737) экономия (120) Тарифы на электроэнергию (2169)


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Топ комментарии
+3
Який то геній радив почати навчання з серпня, а без кондиціонування в спеку нереально буде навчатись
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11.06.2024 15:48
+1
Свічки та налобні ліхтарики студентам і школярам вже роздали?..
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11.06.2024 15:40
+1
Електричні дзвінки замінити на механічні
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11.06.2024 15:43
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Правила форума Совет форумчан
Свічки та налобні ліхтарики студентам і школярам вже роздали?..
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11.06.2024 15:40 Ответить
коханії школярики одягли ліхтарики,

а учілки в цей час получають ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ДОЛЯРІВ !!!

.
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11.06.2024 15:46 Ответить
Зеленський хоче, щоб зарплата була 4 тисячі доларів або євро: названо щасливчиків

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11.06.2024 15:49 Ответить
А що школярі вночі учаться?))
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11.06.2024 15:48 Ответить
А що, зимові вечори з 16-00 ЗЄ-влада вже скасувала рішенням "найвеличнішого"? )))
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11.06.2024 15:49 Ответить
Емм, а в школі до 16 сидять? В мене навіть коли 7 уроків було, то закінчувалося десь в 3 навчання чи 3.15
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11.06.2024 15:53 Ответить
2 зміна і до 18,00 може, дивлячись на школу та наповненність.
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11.06.2024 16:02 Ответить
Навряд чи 2 зміна зараз є, школи не переповнені. В універах - так, я сам у 2 зміну вчився
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11.06.2024 16:04 Ответить
Там мова йде і про студентів + додаткові заняття в школах.
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11.06.2024 16:06 Ответить
в нашій в цьому році була, міста в сховищє мало, тому такий підхід.
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11.06.2024 16:07 Ответить
"Вот рестораны взять бы все да сжечь !"

а генератори передати школам

.
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11.06.2024 15:41 Ответить
Електричні дзвінки замінити на механічні
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11.06.2024 15:43 Ответить
Каганець.
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11.06.2024 15:45 Ответить
Який то геній радив почати навчання з серпня, а без кондиціонування в спеку нереально буде навчатись
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11.06.2024 15:48 Ответить
це смішна економія, тоді нехай в усіх адміністраціях відключать кондиціонери та освітлення
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11.06.2024 16:18 Ответить
А скільки можна зекономити на безпорадних засіданнях нероб у ВР?
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11.06.2024 16:49 Ответить
Економити- це значить вимкнути зайве, а не обмежувати дітей.
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11.06.2024 18:56 Ответить
 
 