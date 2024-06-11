Минобразования поручило учебным заведениям экономить электроэнергию

Министерство образования и науки поручило учебным заведениям выполнить распоряжение Кабмина по экономии электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем письме.

"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, которые относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять меры, предусмотренные распоряжением (№510 от 7 июня.- Ред.)", - отметили в МОН.

В распоряжении №510 рекомендуют до 31 декабря 2024 года экономить электроэнергию в помещениях путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

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