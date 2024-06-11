Минобразования поручило учебным заведениям экономить электроэнергию
Министерство образования и науки поручило учебным заведениям выполнить распоряжение Кабмина по экономии электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем письме.
"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, которые относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять меры, предусмотренные распоряжением (№510 от 7 июня.- Ред.)", - отметили в МОН.
В распоряжении №510 рекомендуют до 31 декабря 2024 года экономить электроэнергию в помещениях путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.
Топ комментарии
+3 Olya Vovk
показать весь комментарий11.06.2024 15:48
+1 Kindrat74
показать весь комментарий11.06.2024 15:40
+1 Ted #404328
показать весь комментарий11.06.2024 15:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а учілки в цей час получають ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ДОЛЯРІВ !!!
.
а генератори передати школам
.