УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4208 відвідувачів онлайн
Новини
1 654 17

Міносвіти доручило навчальним закладам економити електроенергію

МОН закликало заклади освіти економити світло

Міністерство освіти та науки доручило навчальним закладам виконати розпорядження Кабміну щодо економії електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному листі.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням (№510 від 7 червня.- Ред.)", - зазначили у МОН.

У розпорядженні №510 рекомендують до 31 грудня 2024 року економити електроенергію в приміщеннях шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти не збільшуватиме кількість місць у магістратурі й аспірантурі попри велику кількість охочих

Автор: 

Міносвіти (1414) економія (133) електроенергія (6207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Який то геній радив почати навчання з серпня, а без кондиціонування в спеку нереально буде навчатись
показати весь коментар
11.06.2024 15:48
+1
Свічки та налобні ліхтарики студентам і школярам вже роздали?..
показати весь коментар
11.06.2024 15:40
+1
Електричні дзвінки замінити на механічні
показати весь коментар
11.06.2024 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свічки та налобні ліхтарики студентам і школярам вже роздали?..
показати весь коментар
11.06.2024 15:40 Відповісти
коханії школярики одягли ліхтарики,

а учілки в цей час получають ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ДОЛЯРІВ !!!

.
показати весь коментар
11.06.2024 15:46 Відповісти
Зеленський хоче, щоб зарплата була 4 тисячі доларів або євро: названо щасливчиків

показати весь коментар
11.06.2024 15:49 Відповісти
А що школярі вночі учаться?))
показати весь коментар
11.06.2024 15:48 Відповісти
А що, зимові вечори з 16-00 ЗЄ-влада вже скасувала рішенням "найвеличнішого"? )))
показати весь коментар
11.06.2024 15:49 Відповісти
Емм, а в школі до 16 сидять? В мене навіть коли 7 уроків було, то закінчувалося десь в 3 навчання чи 3.15
показати весь коментар
11.06.2024 15:53 Відповісти
2 зміна і до 18,00 може, дивлячись на школу та наповненність.
показати весь коментар
11.06.2024 16:02 Відповісти
Навряд чи 2 зміна зараз є, школи не переповнені. В універах - так, я сам у 2 зміну вчився
показати весь коментар
11.06.2024 16:04 Відповісти
Там мова йде і про студентів + додаткові заняття в школах.
показати весь коментар
11.06.2024 16:06 Відповісти
в нашій в цьому році була, міста в сховищє мало, тому такий підхід.
показати весь коментар
11.06.2024 16:07 Відповісти
"Вот рестораны взять бы все да сжечь !"

а генератори передати школам

.
показати весь коментар
11.06.2024 15:41 Відповісти
Електричні дзвінки замінити на механічні
показати весь коментар
11.06.2024 15:43 Відповісти
Каганець.
показати весь коментар
11.06.2024 15:45 Відповісти
Який то геній радив почати навчання з серпня, а без кондиціонування в спеку нереально буде навчатись
показати весь коментар
11.06.2024 15:48 Відповісти
це смішна економія, тоді нехай в усіх адміністраціях відключать кондиціонери та освітлення
показати весь коментар
11.06.2024 16:18 Відповісти
А скільки можна зекономити на безпорадних засіданнях нероб у ВР?
показати весь коментар
11.06.2024 16:49 Відповісти
Економити- це значить вимкнути зайве, а не обмежувати дітей.
показати весь коментар
11.06.2024 18:56 Відповісти
 
 