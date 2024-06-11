Міносвіти доручило навчальним закладам економити електроенергію

Міністерство освіти та науки доручило навчальним закладам виконати розпорядження Кабміну щодо економії електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному листі.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням (№510 від 7 червня.- Ред.)", - зазначили у МОН.

У розпорядженні №510 рекомендують до 31 грудня 2024 року економити електроенергію в приміщеннях шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

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