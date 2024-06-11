До конца года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических реформ в рамках вступления в ЕС, - Стефанишина

Украина до конца года подготовит дорожную карту стратегических трансформаций в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС будет оставаться двигателем этой (реформаторской. - Ред.) силы, потому что в конце этого года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических трансформаций в сфере правовластия, государственного управления, того, что должно быть предпосылкой для таких основополагающих трансформаций в Украине в течение следующих десяти лет, в рамках переговоров о вступлении", - пояснила она на конференции по восстановлению Украины.

Стефанишина отметила, что Украина должна продолжать идти по пути реформ.

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