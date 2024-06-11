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До конца года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических реформ в рамках вступления в ЕС, - Стефанишина

Україна готує дорожню карту реформ на шляху до ЄС

Украина до конца года подготовит дорожную карту стратегических трансформаций в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС будет оставаться двигателем этой (реформаторской. - Ред.) силы, потому что в конце этого года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических трансформаций в сфере правовластия, государственного управления, того, что должно быть предпосылкой для таких основополагающих трансформаций в Украине в течение следующих десяти лет, в рамках переговоров о вступлении", - пояснила она на конференции по восстановлению Украины.

Стефанишина отметила, что Украина должна продолжать идти по пути реформ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый этап скрининга законодательства Украины на соответствие праву ЕС уже завершен, - Стефанишина

Автор: 

членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135) Стефанишина Ольга вице-премьер (245)


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Топ комментарии
+6
Її Зеленский покусав? Вона скоро байки про мільярд дерев розповідати почне.
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11.06.2024 16:49
+6
Мільйон дорожніх карт!
На мільярді сторінок! 🤡
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11.06.2024 17:07
+5
А чому на 10 років? Давайте на 100 або 1000.
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11.06.2024 16:54
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Її Зеленский покусав? Вона скоро байки про мільярд дерев розповідати почне.
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11.06.2024 16:49 Ответить
Україна до кінця року підготує дорожню карту стратегічних трансформацій у рамках переговорів про вступ до ЄС….???!!!

До кінця року?! А що вони ще не готові?!!!

Посли G7 передали владі довгий та детальний список реформ ще рік тому!
Ви його проігнорували та відповіли, що « розробите концепцію».

А зараз Виявляеться ЩО НІЧОГО НЕМА!
Ні реформ.
Навіть списка нема.

Ви знущаєтесь з Громадян України?!
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11.06.2024 17:34 Ответить
БЛА-БЛА-БЛіадокабмін Єрмакобліадської влади
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11.06.2024 18:36 Ответить
До кінця року можна і не дожити.....
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11.06.2024 16:50 Ответить
Подивіться на результати виборів в Німеччині і Австрії, і розкажіть мені хто Україну прийме у ЄС найближчі 5 років?
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11.06.2024 16:52 Ответить
Я б теж такє чучело не прийняв!
Реформ не має
Коррупція скаженна
Права людини систематично порушуються
Війна
Ну і так далі...
Це як бомжа в хату пустить. Кому такє треба?!
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11.06.2024 17:05 Ответить
Ти Шось переплутав, козачок.

Переплутав воїна ЗСУ який захищае безпеку Европи з бомжем.
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12.06.2024 07:48 Ответить
А чому на 10 років? Давайте на 100 або 1000.
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11.06.2024 16:54 Ответить
Які в Украіні реформи? - на папері?
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11.06.2024 16:56 Ответить
Та їх треба було готувати ще десь в році 91му, а на сьогодні вже виконати
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11.06.2024 16:57 Ответить
Це уся мишина возня, за чий РАХУНОК бенкет??
Невже, це за гроші з офшорів Зеленського єрмака гетьманцева тарана татарова катлєти голика аброхамія резнікова коломойши шиферів баканова венедіктової…., та інших, з челяді приблуд95 і ригоАНАЛІВ?!?!
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11.06.2024 16:59 Ответить
чергова "величезна зелена 3,14сдьож" "зелених паразитів і туніядців України" при владі.
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11.06.2024 17:00 Ответить
Сціфанішина продовжує зебидлу сцяти в очі.
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11.06.2024 17:06 Ответить
..."а зебидло" і дальше "зелену сечу", сприймає за "Божу росу"
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11.06.2024 17:08 Ответить
ШО? Апять?🤣
Карти, меморандуми, збори, обговорення, а віз і нині там...
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11.06.2024 17:03 Ответить
Мільйон дорожніх карт!
На мільярді сторінок! 🤡
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11.06.2024 17:07 Ответить
і ця карта буде самою товстою, самою довгою, а ще самою широкою картою глобальних, небачених, безпрецедентно-ні-з-чим-не-порівняних реформ... і не смійте не вірити!! так буде!!!
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11.06.2024 17:14 Ответить
До кінця року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних реформ у рамках вступу до ЄС, - Стефанішина

Боже праведний, вона навіть не відчуває сенсу того набору слів, яке вона...
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11.06.2024 17:23 Ответить
Упродовж 30 років, в Україні, проводилися, сидільцями в урядовому кварталі, ЛИШЕ сратигічні недореформи…
За їх наслідками, так жодного їх глашатая, і не повісили, тільки млрд з бюджету безслідно ЗНИКАЛИ!! Кру та Рахункова палата та інші, можуть дати розгорнуту інформацію про ці млрд збитки в Україні!!
Тому, і жодного притягнутого до кримінальної відповідальності та до камери за результат таких авантюр…
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11.06.2024 17:24 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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11.06.2024 17:29 Ответить
....величезна, правовладдя ,державне управління ,аж страшно стає від таких патужних висловів.
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11.06.2024 17:37 Ответить
Так що, нам доведеться терпіти цю недолугу владу ще 10 років? Жахливо стає від розробки *правовладдя та держаного управління*. Монобільшість дегенератів у парламенті стали помічати навіть 73%ні.
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11.06.2024 17:59 Ответить
Реформи це слово вже майже матюк
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11.06.2024 18:05 Ответить
Обіцяли обіцяти.
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11.06.2024 18:15 Ответить
наче б то й не дівчинка, а така мрійниця
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11.06.2024 18:30 Ответить
Який ЄС???? А якісь карти-да, можете малювати скільки завгодно
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11.06.2024 18:36 Ответить
***** ! Стефанвшин!
У вас з 19го року монобільшість! Ви могли дійсно поставити крапку на олігархату України і пересадити всіх корупціонерів.
Ви могли з України зробити зразок демократії і поваги до людини.
А що ви зробили ???
Г. Ви зробили !!
Ви нічого не варті . Ви оборотні. Ви нуль ! Скорше підете, скорше стане легше дихати.
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11.06.2024 19:52 Ответить
А хто буде картографом? Дєрьмак з Татаровим, а зелне створіння це освятить?
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11.06.2024 20:12 Ответить
Таким маренням займаються наші керівники !
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11.06.2024 20:31 Ответить
Вас до кінця року при владі немає бути!
Геть зелену саранчу!
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11.06.2024 20:42 Ответить
 
 