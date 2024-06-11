До конца года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических реформ в рамках вступления в ЕС, - Стефанишина
Украина до конца года подготовит дорожную карту стратегических трансформаций в рамках переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЕС будет оставаться двигателем этой (реформаторской. - Ред.) силы, потому что в конце этого года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических трансформаций в сфере правовластия, государственного управления, того, что должно быть предпосылкой для таких основополагающих трансформаций в Украине в течение следующих десяти лет, в рамках переговоров о вступлении", - пояснила она на конференции по восстановлению Украины.
Стефанишина отметила, что Украина должна продолжать идти по пути реформ.
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До кінця року?! А що вони ще не готові?!!!
Посли G7 передали владі довгий та детальний список реформ ще рік тому!
Ви його проігнорували та відповіли, що « розробите концепцію».
А зараз Виявляеться ЩО НІЧОГО НЕМА!
Ні реформ.
Навіть списка нема.
Ви знущаєтесь з Громадян України?!
Реформ не має
Коррупція скаженна
Права людини систематично порушуються
Війна
Ну і так далі...
Це як бомжа в хату пустить. Кому такє треба?!
Переплутав воїна ЗСУ який захищае безпеку Европи з бомжем.
Невже, це за гроші з офшорів Зеленського єрмака гетьманцева тарана татарова катлєти голика аброхамія резнікова коломойши шиферів баканова венедіктової…., та інших, з челяді приблуд95 і ригоАНАЛІВ?!?!
Карти, меморандуми, збори, обговорення, а віз і нині там...
На мільярді сторінок! 🤡
Боже праведний, вона навіть не відчуває сенсу того набору слів, яке вона...
За їх наслідками, так жодного їх глашатая, і не повісили, тільки млрд з бюджету безслідно ЗНИКАЛИ!! Кру та Рахункова палата та інші, можуть дати розгорнуту інформацію про ці млрд збитки в Україні!!
Тому, і жодного притягнутого до кримінальної відповідальності та до камери за результат таких авантюр…
У вас з 19го року монобільшість! Ви могли дійсно поставити крапку на олігархату України і пересадити всіх корупціонерів.
Ви могли з України зробити зразок демократії і поваги до людини.
А що ви зробили ???
Г. Ви зробили !!
Ви нічого не варті . Ви оборотні. Ви нуль ! Скорше підете, скорше стане легше дихати.
Геть зелену саранчу!