До кінця року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних реформ у рамках вступу до ЄС, - Стефанішина
Україна до кінця року підготує дорожню карту стратегічних трансформацій у рамках переговорів про вступ до ЄС.
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ЄС залишатиметься рушієм цієї (реформаторської. - Ред.) сили, тому що в кінці цього року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних трансформацій у сфері правовладдя, державного управління, того, що має бути передумовою для таких засадничих трансформацій в Україні протягом наступних десяти років, у рамках переговорів про вступ", - пояснила вона на конференції з відновлення України.
Стефанішина зазначила, що Україна повинна продовжувати йти шляхом реформ.
Будь ласка, зачекайте...
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До кінця року?! А що вони ще не готові?!!!
Посли G7 передали владі довгий та детальний список реформ ще рік тому!
Ви його проігнорували та відповіли, що « розробите концепцію».
А зараз Виявляеться ЩО НІЧОГО НЕМА!
Ні реформ.
Навіть списка нема.
Ви знущаєтесь з Громадян України?!
Реформ не має
Коррупція скаженна
Права людини систематично порушуються
Війна
Ну і так далі...
Це як бомжа в хату пустить. Кому такє треба?!
Переплутав воїна ЗСУ який захищае безпеку Европи з бомжем.
Невже, це за гроші з офшорів Зеленського єрмака гетьманцева тарана татарова катлєти голика аброхамія резнікова коломойши шиферів баканова венедіктової…., та інших, з челяді приблуд95 і ригоАНАЛІВ?!?!
Карти, меморандуми, збори, обговорення, а віз і нині там...
На мільярді сторінок! 🤡
Боже праведний, вона навіть не відчуває сенсу того набору слів, яке вона...
За їх наслідками, так жодного їх глашатая, і не повісили, тільки млрд з бюджету безслідно ЗНИКАЛИ!! Кру та Рахункова палата та інші, можуть дати розгорнуту інформацію про ці млрд збитки в Україні!!
Тому, і жодного притягнутого до кримінальної відповідальності та до камери за результат таких авантюр…
У вас з 19го року монобільшість! Ви могли дійсно поставити крапку на олігархату України і пересадити всіх корупціонерів.
Ви могли з України зробити зразок демократії і поваги до людини.
А що ви зробили ???
Г. Ви зробили !!
Ви нічого не варті . Ви оборотні. Ви нуль ! Скорше підете, скорше стане легше дихати.
Геть зелену саранчу!