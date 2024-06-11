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До кінця року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних реформ у рамках вступу до ЄС, - Стефанішина

Україна готує дорожню карту реформ на шляху до ЄС

Україна до кінця року підготує дорожню карту стратегічних трансформацій у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС залишатиметься рушієм цієї (реформаторської. - Ред.) сили, тому що в кінці цього року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних трансформацій у сфері правовладдя, державного управління, того, що має бути передумовою для таких засадничих трансформацій в Україні протягом наступних десяти років, у рамках переговорів про вступ", - пояснила вона на конференції з відновлення України.

Стефанішина зазначила, що Україна повинна продовжувати йти шляхом реформ.

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Автор: 

членство в ЄС (1259) Євросоюз (13434) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (355)


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Топ коментарі
+6
Її Зеленский покусав? Вона скоро байки про мільярд дерев розповідати почне.
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11.06.2024 16:49
+6
Мільйон дорожніх карт!
На мільярді сторінок! 🤡
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11.06.2024 17:07
+5
А чому на 10 років? Давайте на 100 або 1000.
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11.06.2024 16:54
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Її Зеленский покусав? Вона скоро байки про мільярд дерев розповідати почне.
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11.06.2024 16:49 Відповісти
Україна до кінця року підготує дорожню карту стратегічних трансформацій у рамках переговорів про вступ до ЄС….???!!!

До кінця року?! А що вони ще не готові?!!!

Посли G7 передали владі довгий та детальний список реформ ще рік тому!
Ви його проігнорували та відповіли, що « розробите концепцію».

А зараз Виявляеться ЩО НІЧОГО НЕМА!
Ні реформ.
Навіть списка нема.

Ви знущаєтесь з Громадян України?!
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11.06.2024 17:34 Відповісти
БЛА-БЛА-БЛіадокабмін Єрмакобліадської влади
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11.06.2024 18:36 Відповісти
До кінця року можна і не дожити.....
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11.06.2024 16:50 Відповісти
Подивіться на результати виборів в Німеччині і Австрії, і розкажіть мені хто Україну прийме у ЄС найближчі 5 років?
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11.06.2024 16:52 Відповісти
Я б теж такє чучело не прийняв!
Реформ не має
Коррупція скаженна
Права людини систематично порушуються
Війна
Ну і так далі...
Це як бомжа в хату пустить. Кому такє треба?!
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11.06.2024 17:05 Відповісти
Ти Шось переплутав, козачок.

Переплутав воїна ЗСУ який захищае безпеку Европи з бомжем.
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12.06.2024 07:48 Відповісти
А чому на 10 років? Давайте на 100 або 1000.
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11.06.2024 16:54 Відповісти
Які в Украіні реформи? - на папері?
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11.06.2024 16:56 Відповісти
Та їх треба було готувати ще десь в році 91му, а на сьогодні вже виконати
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11.06.2024 16:57 Відповісти
Це уся мишина возня, за чий РАХУНОК бенкет??
Невже, це за гроші з офшорів Зеленського єрмака гетьманцева тарана татарова катлєти голика аброхамія резнікова коломойши шиферів баканова венедіктової…., та інших, з челяді приблуд95 і ригоАНАЛІВ?!?!
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11.06.2024 16:59 Відповісти
чергова "величезна зелена 3,14сдьож" "зелених паразитів і туніядців України" при владі.
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11.06.2024 17:00 Відповісти
Сціфанішина продовжує зебидлу сцяти в очі.
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11.06.2024 17:06 Відповісти
..."а зебидло" і дальше "зелену сечу", сприймає за "Божу росу"
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11.06.2024 17:08 Відповісти
ШО? Апять?🤣
Карти, меморандуми, збори, обговорення, а віз і нині там...
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11.06.2024 17:03 Відповісти
Мільйон дорожніх карт!
На мільярді сторінок! 🤡
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11.06.2024 17:07 Відповісти
і ця карта буде самою товстою, самою довгою, а ще самою широкою картою глобальних, небачених, безпрецедентно-ні-з-чим-не-порівняних реформ... і не смійте не вірити!! так буде!!!
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11.06.2024 17:14 Відповісти
До кінця року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних реформ у рамках вступу до ЄС, - Стефанішина

Боже праведний, вона навіть не відчуває сенсу того набору слів, яке вона...
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11.06.2024 17:23 Відповісти
Упродовж 30 років, в Україні, проводилися, сидільцями в урядовому кварталі, ЛИШЕ сратигічні недореформи…
За їх наслідками, так жодного їх глашатая, і не повісили, тільки млрд з бюджету безслідно ЗНИКАЛИ!! Кру та Рахункова палата та інші, можуть дати розгорнуту інформацію про ці млрд збитки в Україні!!
Тому, і жодного притягнутого до кримінальної відповідальності та до камери за результат таких авантюр…
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11.06.2024 17:24 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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11.06.2024 17:29 Відповісти
....величезна, правовладдя ,державне управління ,аж страшно стає від таких патужних висловів.
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11.06.2024 17:37 Відповісти
Так що, нам доведеться терпіти цю недолугу владу ще 10 років? Жахливо стає від розробки *правовладдя та держаного управління*. Монобільшість дегенератів у парламенті стали помічати навіть 73%ні.
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11.06.2024 17:59 Відповісти
Реформи це слово вже майже матюк
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11.06.2024 18:05 Відповісти
Обіцяли обіцяти.
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11.06.2024 18:15 Відповісти
наче б то й не дівчинка, а така мрійниця
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11.06.2024 18:30 Відповісти
Який ЄС???? А якісь карти-да, можете малювати скільки завгодно
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11.06.2024 18:36 Відповісти
***** ! Стефанвшин!
У вас з 19го року монобільшість! Ви могли дійсно поставити крапку на олігархату України і пересадити всіх корупціонерів.
Ви могли з України зробити зразок демократії і поваги до людини.
А що ви зробили ???
Г. Ви зробили !!
Ви нічого не варті . Ви оборотні. Ви нуль ! Скорше підете, скорше стане легше дихати.
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11.06.2024 19:52 Відповісти
А хто буде картографом? Дєрьмак з Татаровим, а зелне створіння це освятить?
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11.06.2024 20:12 Відповісти
Таким маренням займаються наші керівники !
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11.06.2024 20:31 Відповісти
Вас до кінця року при владі немає бути!
Геть зелену саранчу!
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11.06.2024 20:42 Відповісти
 
 