До кінця року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних реформ у рамках вступу до ЄС, - Стефанішина

Україна до кінця року підготує дорожню карту стратегічних трансформацій у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС залишатиметься рушієм цієї (реформаторської. - Ред.) сили, тому що в кінці цього року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних трансформацій у сфері правовладдя, державного управління, того, що має бути передумовою для таких засадничих трансформацій в Україні протягом наступних десяти років, у рамках переговорів про вступ", - пояснила вона на конференції з відновлення України.

Стефанішина зазначила, що Україна повинна продовжувати йти шляхом реформ.

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