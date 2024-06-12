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Новости Война
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Допрос 30 пленных оккупантов, которых захватили бойцы 3-й ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВИДЕО

полонені російські окупанти

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла в плен несколько немалых групп российских оккупантов на своем направлении в Харьковской области.

Об этом пишет журналистка Татьяна Даниленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В теории бригада должна была там восстановиться после 2 лет непрерывного пребывания в худших точках фронта. В реальности на отрезке, где 3 ОШБр должна была набраться сил для новых контратак, им противодействует очень большая группировка российской армии и ежедневно на место своих 200-ых и 300-ых противник подвозит новобранцев.

О масштабах действий свидетельствует и количество взятых в плен - медиаслужба 3-й ОШБр сегодня публикует интервью с 30 российскими военнослужащими одновременно", - отмечает Даниленко.

Журналистка обращает внимание, что среди пленных оккупантов - не только контрактники, это мобики. Некоторые из них получили повестку в мае 2024 года.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр берут в плен оккупантов в Тернах Донецкой области. ВИДЕО 18+

Автор: 

Харьковщина (5577) пленные (2142) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Топ комментарии
+34
Ну и рожи у орков
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12.06.2024 20:47
+24
Кожен з цих підарів готовий був вбивати…
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
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12.06.2024 20:53
+23
Судячи з рож орків..їм пофігу..там ж дауни!
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12.06.2024 20:54
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Ну и рожи у орков
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12.06.2024 20:47 Ответить
Випередив, дякую!
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12.06.2024 22:12 Ответить
Казламордиє.
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12.06.2024 22:27 Ответить
Ох і іпала !!!! 😯😯
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12.06.2024 20:49 Ответить
Пропозиція -Треба їм читати лекції з історії України кожен день, а потім приймати екзамени . Зробити для них інститут історії і видавати диплом об освіті.

І ТАК Україна взрастит нових громадян країни Московія , які не будуть нести кацапський бред
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12.06.2024 20:49 Ответить
Судячи з рож орків..їм пофігу..там ж дауни!
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12.06.2024 20:54 Ответить
Пані Марина , чого їх даремно держати і кормити ? Дать і пару істориків і муштровати з ними історію по вечерам.

капля камені точе 😀
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12.06.2024 20:57 Ответить
Недаремно, то якщо на уранові копальні..
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12.06.2024 21:09 Ответить
Так історию їм по вечорам викладати - а хто не хоче вчитись , нехай сидить без українського хліба
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12.06.2024 22:42 Ответить
Марна справа! Кацапи розуміють лише батога! У мене старшина (мордвин) колись казав: "Для наших ДЛБЙБов один удар кулаком в лоб заменяет полгода политработы!"
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12.06.2024 21:25 Ответить
Дай нам, боже, хоча б своїх москворотих довбодятлів колись навчити.
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13.06.2024 00:15 Ответить
Кожен з цих підарів готовий був вбивати…
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
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12.06.2024 20:53 Ответить
Що не морда- то дебіл
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12.06.2024 20:53 Ответить
Паєхалі на уазікє штурмовать...
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12.06.2024 20:57 Ответить
Концетрація генетичного сміття просто зашкалює та там такіх ванек до хрена
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12.06.2024 20:57 Ответить
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12.06.2024 20:58 Ответить
Их выпусти сейчас, так они снова возьмут оружие и поедут убивать украинцев.
На их рожах нет ни тени раскаяния, а во взглядах одна только ненависть и жестокость.
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12.06.2024 21:04 Ответить
Вони не військовополоненні, а озброєні терористи (навіть за гімно"законодавством" параші), які мали бути знищені. Те, що Україна подарувала їм життя -- це жест доброї волі.
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12.06.2024 21:43 Ответить
Іхали іхали і накінець приіхали
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12.06.2024 21:15 Ответить
На 4,52 минуты настоящий панопктимум патологических уродов! Сплошное потомство алкоголиков!
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12.06.2024 21:21 Ответить
Пилять, how to unsee this.... 😐
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12.06.2024 21:46 Ответить
Жертви п'яного зачаття.
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13.06.2024 05:36 Ответить
Їхнє генетичне патологічне зрушення відобразилось на фенотипі
Стадо бухає все життя
Хтось думає, що при кон"югації хромосом
Алкашні гамети безслідно щезають?
Вони ж передаються і проліферуються з покоління в покоління
Природа знає краще
Вона вивела цей сорт тварин
Вона його і знищить.
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12.06.2024 21:26 Ответить
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12.06.2024 21:27 Ответить
Все таки кацапів не даром називають орками. До чого ж вони гидкі, явні ознаки фізичного виродження. У всіх. Навіть ті, хто якось можуть два слова зв*язати, - виродки.
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12.06.2024 21:32 Ответить
Я помітив по старим і ******** фото, що казлорилі за пару сот років реально не змінились. Пишу це не для того, щоб якийсь зайвий раз їх ****** багном, ні. Починає здаватися, що цих істот спеціально вирощують от в цьому інкубаторі під призмою. Посудіть самі, по суті останніх років так 500 на тих територіях абсолютно не змінювався ні державний устрій, ні моральні цінності, ні система освіти... Тобто десь так 30 поколінь ломали, причому не гребали ніякими спосабами та методами. На виході маємо ідеального кріпасного... озлоблений, але із неймовірним страхом по відношенню до господаря. Малограмотний. Відсутнє критичне мислення. Морально викревлений та легкосприймаючий примітивну інформацію. У більшості випадків знаходиться в найнижчому соціальному щаблі, що унеможливлює будь який саморозвиток. Здебільшого страждаючий на алкоголізм. Часто садист. Тепер не важко уявити, чому у цих істот заперечливе ставлення до когось іншого. Тобто, якщо такий організм проживає поряд з нормальною людиною він його не сприймає по суті взагалі. Атрофований мозок не взмозі сприйняти щось інше, нове. Помітили, навіть у своєму стаді, якщо хоч хтось починає проявляти якусь іншу модель поведінки, ці організми як ракові клітини починаю знищувати здорову клітину. Роблять це безкомпромісно, швидко та жорстоко. З точки зору біології це тупік. Відсутність колективного розвитку, а в багатьох випадках навіть відкат.
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13.06.2024 10:23 Ответить
Ну ті мобіки йдуть вбивати в Україну. А наші, потенційні, мобіки тікають за кордон, за 10 кусков доларів. Шо краще - звичайно десятка та за кордон. Нехай добровольці, котрих вже майже нема, воюють - так міркує зелена більшість.
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12.06.2024 21:32 Ответить
Ось ці рожи - братья слов'яни?! Це ж генетиче сміття, вирожденці. І точно не слов'янський генотип.
В нас євреї, армяни та татари більше на седьностатистичного українця схожі, ніж оці чмо на відео...
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12.06.2024 21:57 Ответить
Плячу на третю клаву... Є в них і розумні... Є рожа з "Щіт та меч" ) де шахту беруть.. 10 рочків дамбас... Вони будуть лізти завжди, втрати і каліцтва їм пох... Не було, не є і не буде у нас там сусіда( Тільки ворог...
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12.06.2024 22:05 Ответить
ІІІ-тя, Вам вдачі!!! Ротацій!!!!
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12.06.2024 22:07 Ответить
Оцю всю шоблу треба посадити у шишигу та ударити fpv, обмінного добра у нас багато, а годувати ту ***..ню а також оберігати та одівати нахер не потрібно, а також виділяти гроші на побудову бараку для піда..рів
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12.06.2024 22:42 Ответить
І суддю гречану до них у машину, і ще під шумок пару підар..ів, а також прокурорів які Червінського судять
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12.06.2024 22:44 Ответить
Там, у ІІІ-й цірюльник вправний?)))
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12.06.2024 23:02 Ответить
Генетический мусор планеты Земля .
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12.06.2024 23:08 Ответить
рф страшна країна, бо населена ціма нелюдами.
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12.06.2024 23:45 Ответить
Це не люди , а якісь страшні істоти , які живуть на рф 😡
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13.06.2024 00:11 Ответить
коли свиноматка вступає в статевий акт з шакалом - потім народжується кацап.
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13.06.2024 08:59 Ответить
Ви помітили, 98% полонених мокш не відрізняються так би мовити "умом і саабразітєльностью". За фізіономії я мовчу, здається там вся країна реально велика зона, а ці взагалі на "чєртєй" схожі. Казочки вони "я больше так нібуду" співати вони добре навчились, по суті це рефлекс і тут таке, в полоні що завгодно скажеш. Особисто у мене жаль, жаль що ці 30 підарів вижили. Розумію, наших треба витягувати з кацапських катівень. Ці 30 ***...нів з людської та моральної точки зору не коштують навіть однієї волосинки ні одного нашого солдата. Але, якщо за 30 одиниць цього біосміття можна буде повернути хоч одного нашого полоненого то вважаю, що робота, яку провела 3 ОШБр не була даремною, ба більше, якщо навіть 30 до 1 то один наш повернеться до рідних та близьких, а це важко переоцінити.
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13.06.2024 09:57 Ответить
Нафіг їх утримувати в комфортних умовах - тарний склад чи напівпідвал підіуть гарно і перевдягти гоблінів, краще в щось рожеве, хай звикають зі своєю пасивною роллю на все життя.
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13.06.2024 13:17 Ответить
 
 