Допрос 30 пленных оккупантов, которых захватили бойцы 3-й ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВИДЕО

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла в плен несколько немалых групп российских оккупантов на своем направлении в Харьковской области.

Об этом пишет журналистка Татьяна Даниленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В теории бригада должна была там восстановиться после 2 лет непрерывного пребывания в худших точках фронта. В реальности на отрезке, где 3 ОШБр должна была набраться сил для новых контратак, им противодействует очень большая группировка российской армии и ежедневно на место своих 200-ых и 300-ых противник подвозит новобранцев.

О масштабах действий свидетельствует и количество взятых в плен - медиаслужба 3-й ОШБр сегодня публикует интервью с 30 российскими военнослужащими одновременно", - отмечает Даниленко.

Журналистка обращает внимание, что среди пленных оккупантов - не только контрактники, это мобики. Некоторые из них получили повестку в мае 2024 года.

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