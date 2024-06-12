Допрос 30 пленных оккупантов, которых захватили бойцы 3-й ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВИДЕО
3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла в плен несколько немалых групп российских оккупантов на своем направлении в Харьковской области.
Об этом пишет журналистка Татьяна Даниленко, информирует Цензор.НЕТ.
"В теории бригада должна была там восстановиться после 2 лет непрерывного пребывания в худших точках фронта. В реальности на отрезке, где 3 ОШБр должна была набраться сил для новых контратак, им противодействует очень большая группировка российской армии и ежедневно на место своих 200-ых и 300-ых противник подвозит новобранцев.
О масштабах действий свидетельствует и количество взятых в плен - медиаслужба 3-й ОШБр сегодня публикует интервью с 30 российскими военнослужащими одновременно", - отмечает Даниленко.
Журналистка обращает внимание, что среди пленных оккупантов - не только контрактники, это мобики. Некоторые из них получили повестку в мае 2024 года.
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І ТАК Україна взрастит нових громадян країни Московія , які не будуть нести кацапський бред
капля камені точе 😀
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
На их рожах нет ни тени раскаяния, а во взглядах одна только ненависть и жестокость.
Стадо бухає все життя
Хтось думає, що при кон"югації хромосом
Алкашні гамети безслідно щезають?
Вони ж передаються і проліферуються з покоління в покоління
Природа знає краще
Вона вивела цей сорт тварин
Вона його і знищить.
В нас євреї, армяни та татари більше на седьностатистичного українця схожі, ніж оці чмо на відео...