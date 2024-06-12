Допит 30 полонених окупантів, яких захопили бійці 3-ї ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВIДЕО
3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла в полон декілька немалих груп російських окупантів на своєму напрямку в Харківській області.
Про це пише журналістка Тетяна Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.
"В теорії бригада мала там відновитися після 2 років безперервного перебування у найгірших точках фронту. В реальності на відтинку, де 3 ОШБр мала набратися сил для нових контратак, їм протидіє дуже велике угрупування російської армії і щодня на місце своїх 200-их і 300-их противник підвозить новобранців.
Про масштаби дій свідчить і кількість взятих у полон - медіаслужба 3-ї ОШБр сьогодні публікує інтервʼю з 30 російськими військовослужбовцями одночасно", - зазначає Даниленко.
Журналістка звертає увагу, що серед полонених окупантів - не тільки контрактники, це мобіки. Дехто з них отримав повістку у травні 2024 року.
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І ТАК Україна взрастит нових громадян країни Московія , які не будуть нести кацапський бред
капля камені точе 😀
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
На их рожах нет ни тени раскаяния, а во взглядах одна только ненависть и жестокость.
Стадо бухає все життя
Хтось думає, що при кон"югації хромосом
Алкашні гамети безслідно щезають?
Вони ж передаються і проліферуються з покоління в покоління
Природа знає краще
Вона вивела цей сорт тварин
Вона його і знищить.
В нас євреї, армяни та татари більше на седьностатистичного українця схожі, ніж оці чмо на відео...