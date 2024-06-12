УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 129 41

Допит 30 полонених окупантів, яких захопили бійці 3-ї ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВIДЕО

полонені російські окупанти

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла в полон декілька немалих груп російських окупантів на своєму напрямку в Харківській області. 

Про це пише журналістка Тетяна Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.

"В теорії бригада мала там відновитися після 2 років безперервного перебування у найгірших точках фронту. В реальності на відтинку, де 3 ОШБр мала набратися сил для нових контратак, їм протидіє дуже велике угрупування російської армії і щодня на місце своїх 200-их і 300-их противник підвозить новобранців.

Про масштаби дій свідчить і кількість взятих у полон - медіаслужба 3-ї ОШБр сьогодні публікує інтервʼю з 30 російськими військовослужбовцями одночасно", - зазначає Даниленко.

Журналістка звертає увагу, що серед полонених окупантів - не тільки контрактники, це мобіки. Дехто з них отримав повістку у травні 2024 року.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр беруть у полон окупантів у Тернах на Донеччині. ВIДЕО 18+

Автор: 

Харківщина (6054) полонені (2267) 3 Окрема штурмова бригада (437)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Ну и рожи у орков
показати весь коментар
12.06.2024 20:47
+24
Кожен з цих підарів готовий був вбивати…
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
показати весь коментар
12.06.2024 20:53
+23
Судячи з рож орків..їм пофігу..там ж дауни!
показати весь коментар
12.06.2024 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и рожи у орков
показати весь коментар
12.06.2024 20:47 Відповісти
Випередив, дякую!
показати весь коментар
12.06.2024 22:12 Відповісти
Казламордиє.
показати весь коментар
12.06.2024 22:27 Відповісти
Ох і іпала !!!! 😯😯
показати весь коментар
12.06.2024 20:49 Відповісти
Пропозиція -Треба їм читати лекції з історії України кожен день, а потім приймати екзамени . Зробити для них інститут історії і видавати диплом об освіті.

І ТАК Україна взрастит нових громадян країни Московія , які не будуть нести кацапський бред
показати весь коментар
12.06.2024 20:49 Відповісти
Судячи з рож орків..їм пофігу..там ж дауни!
показати весь коментар
12.06.2024 20:54 Відповісти
Пані Марина , чого їх даремно держати і кормити ? Дать і пару істориків і муштровати з ними історію по вечерам.

капля камені точе 😀
показати весь коментар
12.06.2024 20:57 Відповісти
Недаремно, то якщо на уранові копальні..
показати весь коментар
12.06.2024 21:09 Відповісти
Так історию їм по вечорам викладати - а хто не хоче вчитись , нехай сидить без українського хліба
показати весь коментар
12.06.2024 22:42 Відповісти
Марна справа! Кацапи розуміють лише батога! У мене старшина (мордвин) колись казав: "Для наших ДЛБЙБов один удар кулаком в лоб заменяет полгода политработы!"
показати весь коментар
12.06.2024 21:25 Відповісти
Дай нам, боже, хоча б своїх москворотих довбодятлів колись навчити.
показати весь коментар
13.06.2024 00:15 Відповісти
Кожен з цих підарів готовий був вбивати…
не потрібно вдивлятись в їх сумні ї*бальники….
показати весь коментар
12.06.2024 20:53 Відповісти
Що не морда- то дебіл
показати весь коментар
12.06.2024 20:53 Відповісти
Паєхалі на уазікє штурмовать...
показати весь коментар
12.06.2024 20:57 Відповісти
Концетрація генетичного сміття просто зашкалює та там такіх ванек до хрена
показати весь коментар
12.06.2024 20:57 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 20:58 Відповісти
Их выпусти сейчас, так они снова возьмут оружие и поедут убивать украинцев.
На их рожах нет ни тени раскаяния, а во взглядах одна только ненависть и жестокость.
показати весь коментар
12.06.2024 21:04 Відповісти
Вони не військовополоненні, а озброєні терористи (навіть за гімно"законодавством" параші), які мали бути знищені. Те, що Україна подарувала їм життя -- це жест доброї волі.
показати весь коментар
12.06.2024 21:43 Відповісти
Іхали іхали і накінець приіхали
показати весь коментар
12.06.2024 21:15 Відповісти
На 4,52 минуты настоящий панопктимум патологических уродов! Сплошное потомство алкоголиков!
показати весь коментар
12.06.2024 21:21 Відповісти
Пилять, how to unsee this.... 😐
показати весь коментар
12.06.2024 21:46 Відповісти
Жертви п'яного зачаття.
показати весь коментар
13.06.2024 05:36 Відповісти
Їхнє генетичне патологічне зрушення відобразилось на фенотипі
Стадо бухає все життя
Хтось думає, що при кон"югації хромосом
Алкашні гамети безслідно щезають?
Вони ж передаються і проліферуються з покоління в покоління
Природа знає краще
Вона вивела цей сорт тварин
Вона його і знищить.
показати весь коментар
12.06.2024 21:26 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 21:27 Відповісти
Все таки кацапів не даром називають орками. До чого ж вони гидкі, явні ознаки фізичного виродження. У всіх. Навіть ті, хто якось можуть два слова зв*язати, - виродки.
показати весь коментар
12.06.2024 21:32 Відповісти
Я помітив по старим і ******** фото, що казлорилі за пару сот років реально не змінились. Пишу це не для того, щоб якийсь зайвий раз їх ****** багном, ні. Починає здаватися, що цих істот спеціально вирощують от в цьому інкубаторі під призмою. Посудіть самі, по суті останніх років так 500 на тих територіях абсолютно не змінювався ні державний устрій, ні моральні цінності, ні система освіти... Тобто десь так 30 поколінь ломали, причому не гребали ніякими спосабами та методами. На виході маємо ідеального кріпасного... озлоблений, але із неймовірним страхом по відношенню до господаря. Малограмотний. Відсутнє критичне мислення. Морально викревлений та легкосприймаючий примітивну інформацію. У більшості випадків знаходиться в найнижчому соціальному щаблі, що унеможливлює будь який саморозвиток. Здебільшого страждаючий на алкоголізм. Часто садист. Тепер не важко уявити, чому у цих істот заперечливе ставлення до когось іншого. Тобто, якщо такий організм проживає поряд з нормальною людиною він його не сприймає по суті взагалі. Атрофований мозок не взмозі сприйняти щось інше, нове. Помітили, навіть у своєму стаді, якщо хоч хтось починає проявляти якусь іншу модель поведінки, ці організми як ракові клітини починаю знищувати здорову клітину. Роблять це безкомпромісно, швидко та жорстоко. З точки зору біології це тупік. Відсутність колективного розвитку, а в багатьох випадках навіть відкат.
показати весь коментар
13.06.2024 10:23 Відповісти
Ну ті мобіки йдуть вбивати в Україну. А наші, потенційні, мобіки тікають за кордон, за 10 кусков доларів. Шо краще - звичайно десятка та за кордон. Нехай добровольці, котрих вже майже нема, воюють - так міркує зелена більшість.
показати весь коментар
12.06.2024 21:32 Відповісти
Ось ці рожи - братья слов'яни?! Це ж генетиче сміття, вирожденці. І точно не слов'янський генотип.
В нас євреї, армяни та татари більше на седьностатистичного українця схожі, ніж оці чмо на відео...
показати весь коментар
12.06.2024 21:57 Відповісти
Плячу на третю клаву... Є в них і розумні... Є рожа з "Щіт та меч" ) де шахту беруть.. 10 рочків дамбас... Вони будуть лізти завжди, втрати і каліцтва їм пох... Не було, не є і не буде у нас там сусіда( Тільки ворог...
показати весь коментар
12.06.2024 22:05 Відповісти
ІІІ-тя, Вам вдачі!!! Ротацій!!!!
показати весь коментар
12.06.2024 22:07 Відповісти
Оцю всю шоблу треба посадити у шишигу та ударити fpv, обмінного добра у нас багато, а годувати ту ***..ню а також оберігати та одівати нахер не потрібно, а також виділяти гроші на побудову бараку для піда..рів
показати весь коментар
12.06.2024 22:42 Відповісти
І суддю гречану до них у машину, і ще під шумок пару підар..ів, а також прокурорів які Червінського судять
показати весь коментар
12.06.2024 22:44 Відповісти
Там, у ІІІ-й цірюльник вправний?)))
показати весь коментар
12.06.2024 23:02 Відповісти
Генетический мусор планеты Земля .
показати весь коментар
12.06.2024 23:08 Відповісти
рф страшна країна, бо населена ціма нелюдами.
показати весь коментар
12.06.2024 23:45 Відповісти
Це не люди , а якісь страшні істоти , які живуть на рф 😡
показати весь коментар
13.06.2024 00:11 Відповісти
коли свиноматка вступає в статевий акт з шакалом - потім народжується кацап.
показати весь коментар
13.06.2024 08:59 Відповісти
Ви помітили, 98% полонених мокш не відрізняються так би мовити "умом і саабразітєльностью". За фізіономії я мовчу, здається там вся країна реально велика зона, а ці взагалі на "чєртєй" схожі. Казочки вони "я больше так нібуду" співати вони добре навчились, по суті це рефлекс і тут таке, в полоні що завгодно скажеш. Особисто у мене жаль, жаль що ці 30 підарів вижили. Розумію, наших треба витягувати з кацапських катівень. Ці 30 ***...нів з людської та моральної точки зору не коштують навіть однієї волосинки ні одного нашого солдата. Але, якщо за 30 одиниць цього біосміття можна буде повернути хоч одного нашого полоненого то вважаю, що робота, яку провела 3 ОШБр не була даремною, ба більше, якщо навіть 30 до 1 то один наш повернеться до рідних та близьких, а це важко переоцінити.
показати весь коментар
13.06.2024 09:57 Відповісти
Нафіг їх утримувати в комфортних умовах - тарний склад чи напівпідвал підіуть гарно і перевдягти гоблінів, краще в щось рожеве, хай звикають зі своєю пасивною роллю на все життя.
показати весь коментар
13.06.2024 13:17 Відповісти
 
 