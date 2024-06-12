Допит 30 полонених окупантів, яких захопили бійці 3-ї ОШБр: "Мы ехали штурмовать вас на УАЗике". ВIДЕО

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла в полон декілька немалих груп російських окупантів на своєму напрямку в Харківській області.

Про це пише журналістка Тетяна Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.

"В теорії бригада мала там відновитися після 2 років безперервного перебування у найгірших точках фронту. В реальності на відтинку, де 3 ОШБр мала набратися сил для нових контратак, їм протидіє дуже велике угрупування російської армії і щодня на місце своїх 200-их і 300-их противник підвозить новобранців.

Про масштаби дій свідчить і кількість взятих у полон - медіаслужба 3-ї ОШБр сьогодні публікує інтервʼю з 30 російськими військовослужбовцями одночасно", - зазначає Даниленко.

Журналістка звертає увагу, що серед полонених окупантів - не тільки контрактники, це мобіки. Дехто з них отримав повістку у травні 2024 року.

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