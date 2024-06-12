За минувшую неделю к эксплуатации в ВСУ допустили еще 14 образцов вооружения, - Минобороны

За прошедшую неделю к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили 14 образцов нового вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства обороны.

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшую неделю было допущено к эксплуатации 14 новых образцов вооружения и военной техники", - пишут в министерстве.

Также еще 3 образца ВВТ прошли кодификацию.

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