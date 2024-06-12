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За минувшую неделю к эксплуатации в ВСУ допустили еще 14 образцов вооружения, - Минобороны

Скільки техніки допустили до експлуатації в ЗСУ за минулий тиждень

За прошедшую неделю к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили 14 образцов нового вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства обороны.

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшую неделю было допущено к эксплуатации 14 новых образцов вооружения и военной техники", - пишут в министерстве.

Также еще 3 образца ВВТ прошли кодификацию.

Читайте: Более 110 образцов автотехники допущено к эксплуатации в ВСУ с марта 2022 года, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9345) оружие (10219) ВСУ (6601)


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Давай більше технічних діталей!

Кацапи чекають.
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12.06.2024 21:37 Ответить
"діталей" хай чекають. Деталі ж їм не допоможуть. В них цвяхи навіть не свої.
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12.06.2024 22:29 Ответить
 
 