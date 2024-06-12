За минулий тиждень до експлуатації в ЗСУ допустили ще 14 зразків озброєння, - Міноборони

За минулий тиждень до експлуатації в Збройних силах України допустили 14 зразків нового озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства оборони.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень було допущено до експлуатації 14 нових зразків озброєння та військової техніки", - пишуть в міністерстві.

Також ще 3 зразки ОВТ пройшли кодифікацію.

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