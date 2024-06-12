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За минулий тиждень до експлуатації в ЗСУ допустили ще 14 зразків озброєння, - Міноборони

Скільки техніки допустили до експлуатації в ЗСУ за минулий тиждень

За минулий тиждень до експлуатації в Збройних силах України допустили 14 зразків нового озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства оборони.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень було допущено до експлуатації 14 нових зразків озброєння та військової техніки", - пишуть в міністерстві.

Також ще 3 зразки ОВТ пройшли кодифікацію.

Читайте: Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації у ЗСУ з березня 2022 року, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7401) зброя (7471) ЗСУ (7572)


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Давай більше технічних діталей!

Кацапи чекають.
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12.06.2024 21:37 Відповісти
"діталей" хай чекають. Деталі ж їм не допоможуть. В них цвяхи навіть не свої.
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12.06.2024 22:29 Відповісти
 
 