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14 июня объявлен днем ​​траура в Кривом Роге

У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 32 человек. Завтра, 14 июня, в городе объявлен день траура по погибшим.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Аварийно-спасательная операция на месте ракетной атаки завершилась накануне вечером. По обновленным данным, известно о 9 погибших и 32 раненых, среди пострадавших - пятеро детей.

Он отметил, что в больницы города госпитализировали 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.

14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. Работает штаб помощи людям, добавил Вилкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога: есть пострадавшие

Ракетный удар по Кривому Рогу

12 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 9 человек. Аварийно-спасательные работы завершены.

Автор: 

Кривой Рог (1403) траур (230)


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Справжній день жалоби в Кривому Розі це коли 40 з гаком років тому там породилося це гугняве падло
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13.06.2024 09:43 Ответить
Так ось чому хрипатий міжгалактичний лідор терміново здриснув з країни, щоб не їхати до КР і не почути "народну любов"
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13.06.2024 09:59 Ответить
виборці зеленої шмарклі, як так сталося? хоч поржали??
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13.06.2024 10:03 Ответить
Ви сходіть на центральне кладовище Кривого Рогу. Там і звпитайте. Та і 73 %виборцїв живуть точно не в Кривому Розі. А про 99,9%це ви загнули. Ну і вам видніше з за бугра.
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13.06.2024 10:39 Ответить
на цвинтарі усі мовчки лежать... КР був за Пороха ? ))
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13.06.2024 11:35 Ответить
там мабудь 99,99% за блазня голосували, думали Кривий стане Дубаями? ))
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13.06.2024 10:04 Ответить
жертви серед цивільних...А де термінове скликання ради безпеки оон...Чи гундосу не до цього воно поїхало свої рахунки в омані перевіряти
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13.06.2024 10:05 Ответить
 
 