14 июня объявлен днем ​​траура в Кривом Роге

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 32 человек. Завтра, 14 июня, в городе объявлен день траура по погибшим.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Аварийно-спасательная операция на месте ракетной атаки завершилась накануне вечером. По обновленным данным, известно о 9 погибших и 32 раненых, среди пострадавших - пятеро детей.

Он отметил, что в больницы города госпитализировали 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.

14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. Работает штаб помощи людям, добавил Вилкул.

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Ракетный удар по Кривому Рогу

12 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 9 человек. Аварийно-спасательные работы завершены.