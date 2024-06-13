УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11956 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 584 7

14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі

У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 32 людей. Завтра, 14 червня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Аварійно-рятувальна операція на місці ракетної атаки завершилася напередодні ввечері. За оновленими даними, відомо про 9 загиблих та 32 поранених, серед постраждалих - п’ятеро дітей.

Він зазначив, що до лікарень міста госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 - у вкрай тяжкому. Усім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих. 

14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Працює штаб допомоги людям, додав Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: є постраждалі

Ракетний удар по Кривому Рогу

12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) жалоба (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжній день жалоби в Кривому Розі це коли 40 з гаком років тому там породилося це гугняве падло
показати весь коментар
13.06.2024 09:43 Відповісти
Так ось чому хрипатий міжгалактичний лідор терміново здриснув з країни, щоб не їхати до КР і не почути "народну любов"
показати весь коментар
13.06.2024 09:59 Відповісти
виборці зеленої шмарклі, як так сталося? хоч поржали??
показати весь коментар
13.06.2024 10:03 Відповісти
Ви сходіть на центральне кладовище Кривого Рогу. Там і звпитайте. Та і 73 %виборцїв живуть точно не в Кривому Розі. А про 99,9%це ви загнули. Ну і вам видніше з за бугра.
показати весь коментар
13.06.2024 10:39 Відповісти
на цвинтарі усі мовчки лежать... КР був за Пороха ? ))
показати весь коментар
13.06.2024 11:35 Відповісти
там мабудь 99,99% за блазня голосували, думали Кривий стане Дубаями? ))
показати весь коментар
13.06.2024 10:04 Відповісти
жертви серед цивільних...А де термінове скликання ради безпеки оон...Чи гундосу не до цього воно поїхало свої рахунки в омані перевіряти
показати весь коментар
13.06.2024 10:05 Відповісти
 
 