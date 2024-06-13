14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 32 людей. Завтра, 14 червня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Аварійно-рятувальна операція на місці ракетної атаки завершилася напередодні ввечері. За оновленими даними, відомо про 9 загиблих та 32 поранених, серед постраждалих - п’ятеро дітей.

Він зазначив, що до лікарень міста госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 - у вкрай тяжкому. Усім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих.

14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Працює штаб допомоги людям, додав Вілкул.

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Ракетний удар по Кривому Рогу

12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.