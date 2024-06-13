14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі
Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 32 людей. Завтра, 14 червня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Аварійно-рятувальна операція на місці ракетної атаки завершилася напередодні ввечері. За оновленими даними, відомо про 9 загиблих та 32 поранених, серед постраждалих - п’ятеро дітей.
Він зазначив, що до лікарень міста госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 - у вкрай тяжкому. Усім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих.
14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.
Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Працює штаб допомоги людям, додав Вілкул.
Ракетний удар по Кривому Рогу
12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
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