РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9679 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 682 20

Враг держит подлодки в пунктах базирования под водой, таким образом прячет их от потенциальных ударов, - Плетенчук

човен,підводний

В местах базирования российские подводные лодки находятся погруженными под воду, чтобы укрыться от потенциальных ударов, поскольку противник ожидает атаки и пытается таким образом защитить лодки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Безопасным местом нахождения подводных лодок они могут считать положение под водой. Была такая информация, что в пункте базирования они находятся в погруженном состоянии, когда на поверхности остается только мостик, а корпус подводной лодки находится под водой. Вполне понятна такая тактика. Враг ожидает, что это будет какой-то ракетный удар, поэтому пытается таким образом скрыть лодки", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что российские подводные лодки на постоянной основе находятся в пункте базирования в Новороссийске. А в Крыму осталось немного кораблей, и при этом ни одной подводной лодки.

Также читайте: В Черном море Россия выполняет задачу только подводными лодками, - Плетенчук

Напомним, за 27 месяцев Украина ударами по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей. Это около трети от всего флота.

Автор: 

Крым (26410) подводная лодка (195) Черноморский флот РФ (1560) Плетенчук Дмитрий (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Та там у Балаклаві такі бетонні бази базування човнів - шо хрін чим їх візьмеш - тунелі довгі - не треба їх тримати під водою. Шо за маячня.
показать весь комментарий
13.06.2024 10:16
+2
Если станешь рыбкой в море
Ихтиандром я на дно сойду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду
показать весь комментарий
13.06.2024 10:24
+1
В ЧФ у рашки загалом біля чотирьох підводних човнів.

На кой ляд їм лежати перед мостом?
Полювати на ударну АПЛ США, яка буде прориватись на Таганрог? 😂👍
показать весь комментарий
13.06.2024 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ничего себе кеп очевидность....это наверное новость чтобы просто о вас не забывали что вы есть ньюзмейкеры ненужные и бесполезные)
показать весь комментарий
13.06.2024 10:05 Ответить
та нехай, там вони швидше іржавіють...
показать весь комментарий
13.06.2024 10:10 Ответить
а що ви хотіли - аби раша підставляла боки своїх корит? ворог - хтрий і підступний. перемогти його дуже не легко.
показать весь комментарий
13.06.2024 10:10 Ответить
"підводні човни під водою", дивно як це росіяни здогадалися, ох і винахідники
показать весь комментарий
13.06.2024 10:12 Ответить
Та там у Балаклаві такі бетонні бази базування човнів - шо хрін чим їх візьмеш - тунелі довгі - не треба їх тримати під водою. Шо за маячня.
показать весь комментарий
13.06.2024 10:16 Ответить
То стара база - тунелі вже замалі.
Зараз вона типа музея
показать весь комментарий
13.06.2024 10:25 Ответить
Наскільки мені відомо, після анексії півосторова, рашисти базу відновили. Й так, для чого це там замалі тунелі?
показать весь комментарий
13.06.2024 10:42 Ответить
для того, мариман-іванович....
показать весь комментарий
13.06.2024 13:17 Ответить
Читай текст уважно.

......перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів,
показать весь комментарий
13.06.2024 13:20 Ответить
Та читав я текст. Я кажу шо там в севастополі та балаклаві є ось такі споруди - і нема чого ті човни перти десь - https://drymba.com/uk/1046670-pidzemna-baza-pidvodnykh-chovniv-sevastopol https://drymba.com/uk/1046670-pidzemna-baza-pidvodnykh-chovniv-sevastopol

показать весь комментарий
13.06.2024 15:14 Ответить
Если станешь рыбкой в море
Ихтиандром я на дно сойду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду
показать весь комментарий
13.06.2024 10:24 Ответить
Це якийсь дурак, або агент бо таку чушь каже, 4-5 човнів в них, впевнений вони десь лежать біля якихось об'єктів наприклад Керченський міст, входи в бухти а може біля баз Нато або Одеси
показать весь комментарий
13.06.2024 10:25 Ответить
Тіп родом з Луганська, бо навчався в Луганському універі , о таке, ))))))
показать весь комментарий
13.06.2024 10:29 Ответить
В ЧФ у рашки загалом біля чотирьох підводних човнів.

На кой ляд їм лежати перед мостом?
Полювати на ударну АПЛ США, яка буде прориватись на Таганрог? 😂👍
показать весь комментарий
13.06.2024 10:30 Ответить
Можливо, а може на Гелєнджик , чі на військову базу,
показать весь комментарий
13.06.2024 10:58 Ответить
АПЛ США - якщо через Босфор ця сосиска протисниться, то геленджеку капець !

показать весь комментарий
13.06.2024 13:21 Ответить
Він же пише де. Човни стоять, притоплені по рубку, на базі в Новоросійську. Яким чином це вбереже від потенційного ракетного удару я х/з. Знаючи фізику то буде навіть гірше...
показать весь комментарий
13.06.2024 10:33 Ответить
А звідки відомо, що в Балаклаві в печерах не ховають підводні човни? Вон туди і заходять під водою, і виходять під водою, як можна знати, що їх там нема?
показать весь комментарий
13.06.2024 11:03 Ответить
Додати креативності ! На жаль не встигли направити десяток Магур у Карибське море. Пару атак у нейтральних водах і - " пливі гівно..." маскальське.
показать весь комментарий
13.06.2024 12:45 Ответить
 
 