Враг держит подлодки в пунктах базирования под водой, таким образом прячет их от потенциальных ударов, - Плетенчук

В местах базирования российские подводные лодки находятся погруженными под воду, чтобы укрыться от потенциальных ударов, поскольку противник ожидает атаки и пытается таким образом защитить лодки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Безопасным местом нахождения подводных лодок они могут считать положение под водой. Была такая информация, что в пункте базирования они находятся в погруженном состоянии, когда на поверхности остается только мостик, а корпус подводной лодки находится под водой. Вполне понятна такая тактика. Враг ожидает, что это будет какой-то ракетный удар, поэтому пытается таким образом скрыть лодки", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что российские подводные лодки на постоянной основе находятся в пункте базирования в Новороссийске. А в Крыму осталось немного кораблей, и при этом ни одной подводной лодки.

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Напомним, за 27 месяцев Украина ударами по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей. Это около трети от всего флота.