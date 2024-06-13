Ворог тримає підводні човни у пунктах базування під водою, таким чином ховає їх від потенційних ударів, - Плетенчук

У місцях базування російські підводні човни перебувають зануреними під воду, щоб сховатися від потенційних ударів, оскільки противник очікує атаки й намагається таким чином захистити човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Безпечним місцем знаходження підводних човнів вони можуть вважати положення під водою. Була така інформація, що в пункті базування вони знаходяться у зануреному стані, коли на поверхні залишається лише місток, а корпус підводного човна перебуває під водою. Цілком зрозуміла така тактика. Ворог очікує, що це буде якийсь ракетний удар, тому намагається в такий спосіб сховати човни", - сказав Плетенчук.

Він додав, що російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.