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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог тримає підводні човни у пунктах базування під водою, таким чином ховає їх від потенційних ударів, - Плетенчук

човен,підводний

У місцях базування російські підводні човни перебувають зануреними під воду, щоб сховатися від потенційних ударів, оскільки противник очікує атаки й намагається таким чином захистити човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Безпечним місцем знаходження підводних човнів вони можуть вважати положення під водою. Була така інформація, що в пункті базування вони знаходяться у зануреному стані, коли на поверхні залишається лише місток, а корпус підводного човна перебуває під водою. Цілком зрозуміла така тактика. Ворог очікує, що це буде якийсь ракетний удар, тому намагається в такий спосіб сховати човни", - сказав Плетенчук.

Він додав, що російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Автор: 

Крим (14173) підводний човен (86) Чорноморський флот рф (624) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+3
Та там у Балаклаві такі бетонні бази базування човнів - шо хрін чим їх візьмеш - тунелі довгі - не треба їх тримати під водою. Шо за маячня.
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13.06.2024 10:16
+2
Если станешь рыбкой в море
Ихтиандром я на дно сойду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду
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13.06.2024 10:24
+1
В ЧФ у рашки загалом біля чотирьох підводних човнів.

На кой ляд їм лежати перед мостом?
Полювати на ударну АПЛ США, яка буде прориватись на Таганрог? 😂👍
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13.06.2024 10:30
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ну ничего себе кеп очевидность....это наверное новость чтобы просто о вас не забывали что вы есть ньюзмейкеры ненужные и бесполезные)
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13.06.2024 10:05 Відповісти
та нехай, там вони швидше іржавіють...
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13.06.2024 10:10 Відповісти
а що ви хотіли - аби раша підставляла боки своїх корит? ворог - хтрий і підступний. перемогти його дуже не легко.
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13.06.2024 10:10 Відповісти
"підводні човни під водою", дивно як це росіяни здогадалися, ох і винахідники
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13.06.2024 10:12 Відповісти
Та там у Балаклаві такі бетонні бази базування човнів - шо хрін чим їх візьмеш - тунелі довгі - не треба їх тримати під водою. Шо за маячня.
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13.06.2024 10:16 Відповісти
То стара база - тунелі вже замалі.
Зараз вона типа музея
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13.06.2024 10:25 Відповісти
Наскільки мені відомо, після анексії півосторова, рашисти базу відновили. Й так, для чого це там замалі тунелі?
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13.06.2024 10:42 Відповісти
для того, мариман-іванович....
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13.06.2024 13:17 Відповісти
Читай текст уважно.

......перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів,
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13.06.2024 13:20 Відповісти
Та читав я текст. Я кажу шо там в севастополі та балаклаві є ось такі споруди - і нема чого ті човни перти десь - https://drymba.com/uk/1046670-pidzemna-baza-pidvodnykh-chovniv-sevastopol https://drymba.com/uk/1046670-pidzemna-baza-pidvodnykh-chovniv-sevastopol

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13.06.2024 15:14 Відповісти
Если станешь рыбкой в море
Ихтиандром я на дно сойду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду
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13.06.2024 10:24 Відповісти
Це якийсь дурак, або агент бо таку чушь каже, 4-5 човнів в них, впевнений вони десь лежать біля якихось об'єктів наприклад Керченський міст, входи в бухти а може біля баз Нато або Одеси
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13.06.2024 10:25 Відповісти
Тіп родом з Луганська, бо навчався в Луганському універі , о таке, ))))))
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13.06.2024 10:29 Відповісти
В ЧФ у рашки загалом біля чотирьох підводних човнів.

На кой ляд їм лежати перед мостом?
Полювати на ударну АПЛ США, яка буде прориватись на Таганрог? 😂👍
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13.06.2024 10:30 Відповісти
Можливо, а може на Гелєнджик , чі на військову базу,
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13.06.2024 10:58 Відповісти
АПЛ США - якщо через Босфор ця сосиска протисниться, то геленджеку капець !

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13.06.2024 13:21 Відповісти
Він же пише де. Човни стоять, притоплені по рубку, на базі в Новоросійську. Яким чином це вбереже від потенційного ракетного удару я х/з. Знаючи фізику то буде навіть гірше...
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13.06.2024 10:33 Відповісти
А звідки відомо, що в Балаклаві в печерах не ховають підводні човни? Вон туди і заходять під водою, і виходять під водою, як можна знати, що їх там нема?
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13.06.2024 11:03 Відповісти
Додати креативності ! На жаль не встигли направити десяток Магур у Карибське море. Пару атак у нейтральних водах і - " пливі гівно..." маскальське.
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13.06.2024 12:45 Відповісти
 
 