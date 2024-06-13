5 лодок РФ уничтожили ВСУ на Юге, - Плетенчук
Силы обороны Украины уничтожили 5 лодок российских захватчиков на Юге.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" видимо...", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо вам за наш захист!
Бережи вас Боже!