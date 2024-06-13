5 лодок РФ уничтожили ВСУ на Юге, - Плетенчук

Силы обороны Украины уничтожили 5 лодок российских захватчиков на Юге.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" видимо...", - отметил он.

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