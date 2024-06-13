5 човнів РФ знищили ЗСУ на Півдні, - Плетенчук
Сили оборони України знищили 5 човнів російських загарбників на Півдні.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть...", - зазначив він.
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