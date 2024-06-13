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5 човнів РФ знищили ЗСУ на Півдні, - Плетенчук

Знищено 5 човнів РФ на Півдні

Сили оборони України знищили 5 човнів російських загарбників на Півдні.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть...", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог тримає підводні човни у пунктах базування під водою, таким чином ховає їх від потенційних ударів, - Плетенчук

Автор: 

знищення (7307) Плетенчук Дмитро (173)


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ЗСУ - ви найкращі в світі!!!
Дякуємо вам за наш захист!
Бережи вас Боже!
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13.06.2024 13:00 Відповісти
Святковий день на болотах!Зі святом вас ,рашисти!
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13.06.2024 13:20 Відповісти
От би ще до "пращаньє варшавьянки" дожити...
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13.06.2024 21:59 Відповісти
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13.06.2024 13:36 Відповісти
 
 