Британские лейбористы в случае победы обещают не ослаблять помощь Украине

Лейбористская партия Великобритании, которой прогнозируют победу на досрочных парламентских выборах 4 июля, пообещала всестороннюю поддержку Украины.

Об этом говорится в опубликованной 13 июня программе лейбористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Программа британской Лейбористской партии указывает, что в случае их прихода к власти "военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться непоколебимой".

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Документ отдельно подчеркивает намерения будущего лейбористского правительства поддерживать привлечение путинской России к ответственности, в частности "призывы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии".

"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы сделать возможным арест и перенаправление замороженных российских государственных активов для поддержки Украины. И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", - отмечается там.

Лейбористы также обещают укрепить партнерские отношения с союзниками Британии, в частности США, Францией и Германией. С Евросоюзом они также хотят заключить "новый амбициозный пакт о безопасности".

Также оппозиционная ныне партия в случае прихода к власти хочет провести анализ глобальных угроз для Британии, продолжить инвестиции в оборону и пересмотреть отношения с Китаем и сделать упор на глобальное сотрудничество для противодействия изменениям климата.

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Напомним, в мае премьер Риши Сунак объявил в Великобритании о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. По прогнозам, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.