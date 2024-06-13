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Новости Помощь Украине
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Британские лейбористы в случае победы обещают не ослаблять помощь Украине

Парламент Британії

Лейбористская партия Великобритании, которой прогнозируют победу на досрочных парламентских выборах 4 июля, пообещала всестороннюю поддержку Украины.

Об этом говорится в опубликованной 13 июня программе лейбористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Программа британской Лейбористской партии указывает, что в случае их прихода к власти "военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться непоколебимой".

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Документ отдельно подчеркивает намерения будущего лейбористского правительства поддерживать привлечение путинской России к ответственности, в частности "призывы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии".

"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы сделать возможным арест и перенаправление замороженных российских государственных активов для поддержки Украины. И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", - отмечается там.

Лейбористы также обещают укрепить партнерские отношения с союзниками Британии, в частности США, Францией и Германией. С Евросоюзом они также хотят заключить "новый амбициозный пакт о безопасности".

Также оппозиционная ныне партия в случае прихода к власти хочет провести анализ глобальных угроз для Британии, продолжить инвестиции в оборону и пересмотреть отношения с Китаем и сделать упор на глобальное сотрудничество для противодействия изменениям климата.

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Напомним, в мае премьер Риши Сунак объявил в Великобритании о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. По прогнозам, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

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Великобритания (4982) выборы (24733) помощь (7819)


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те що вони прийдуть до влади в цьому ні в кого немає сумніву, так як консерватори, консерватори тільки в назві, а так такі самі ліваки як і лейбористи якщо не гірші. я буду голосувати за ReformUK
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13.06.2024 17:54 Ответить
Лейборiсти завжди пiдтримували Совок та паРашу. Поцiкавтесь будь-якими джерелами по шпигунству Совка в UK. Та не тiльки пiдтримували, а дехто й активно допомагав. Цi пoгано замаскованi марксисти нiколи не пiдуть проти Великого Брата в мацквi.
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13.06.2024 17:59 Ответить
 
 