Британські лейбористи в разі перемоги обіцяють не послаблювати допомогу Україні

Лейбористська партія Великої Британії, якій прогнозують перемогу на дострокових парламентських виборах 4 липня, пообіцяла всебічну підтримку України.

Про це йдеться в опублікованій 13 червня програмі лейбористів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Програма британської Лейбористської партії вказує, що в разі їхнього приходу до влади "військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься непохитною".

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Документ окремо підкреслює наміри майбутнього лейбористського уряду підтримувати притягнення путінської Росії до відповідальності, зокрема "заклики до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії".

"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб уможливити арешт і перенаправлення заморожених російських державних активів для підтримки України. І ми будемо відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", – зазначається там.

Лейбористи також обіцяють зміцнити партнерські відносини із союзниками Британії, зокрема США, Францією та Німеччиною. Із Євросоюзом вони також хочуть укласти "новий амбітний пакт про безпеку".

Також опозиційна нині партія в разі приходу до влади хоче провести аналіз глобальних загроз для Британії, продовжити інвестиції в оборону й переглянути відносини з Китаєм та зробити наголос на глобальній співпраці для протидії змінам клімату.

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Нагадаємо, у травні прем'єр Ріші Сунак оголосив у Великій Британії про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. За прогнозами, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.