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Украина и Британия придумали, как определять украденное Россией зерно: Литва согласилась первой внедрить схему на практике

Зерно

Заместители Министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич и Виталий Головня провели онлайн встречу с представителями аграрных министерств Великобритании и Литовской Республики. Темой встречи стало применение системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Цензор.НЕТ.

Систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании. Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять ворованное Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты.

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Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич поблагодарил британскую сторону за разработку системы и литовскую - за готовность воплощать проект.

"Мы начали этот проект два года назад и сейчас почти закончили с методологией. Хочу выразить благодарность Литве, первой стране, которая намерена присоединиться к этой схеме и реализовать ее на практике. Для Украины это очень важный шаг. Мы высоко ценим действия наших партнеров для реализации этого проекта", - подчеркнул Маркиян Дмитрасевич.

Во время встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике. Следующая трехсторонняя встреча запланирована на июль.

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Во встрече приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA), Министерства сельского хозяйства Литовской Республики.

Автор: 

зерно (1070) Минагрополитики (412)


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Топ комментарии
+8
А це буде дуже гарно, якщо будуть застосовувати оцю "Систему хімічного аналізу зерна" - тоді багато кому не поздоровиться! І першими будуть...турки! Ці хитрожопі роблять дикий гешефт з кацапами на нашому зерні, вдаючи, що все тіп-топ.
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13.06.2024 19:08
+2
Все шо неможливо купити за гроши, можно купити за великi гроши.
Той хiмiчний аналiз потягне трохи зайвих грошив, але буде таким як треба.
Це вже було, як рапс, олiя , макуха, цукор i багато чого iншого ставили росiйскими при заборонi ввезення з Украiни .
Лабораторiя мiняе проби , i аналiз одразу такий як треба.
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13.06.2024 19:26
+2
Вкрадене в України зерно перенаправлять на потреби )(уйлостану, а )(уйлостанівським і надалі будуть торгувати. І до дупи будуть ті аналізи чи ні. )(уйлостанівське і бульбофюрерське зерно мають заборонити до ввозу в ЄС цілком і повністю.
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13.06.2024 20:05
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Правила форума Совет форумчан
А це буде дуже гарно, якщо будуть застосовувати оцю "Систему хімічного аналізу зерна" - тоді багато кому не поздоровиться! І першими будуть...турки! Ці хитрожопі роблять дикий гешефт з кацапами на нашому зерні, вдаючи, що все тіп-топ.
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13.06.2024 19:08 Ответить
Все вже перемелене і макарони ням-ням. Аналіз зможуть запровадити лише по ЄС, може трохи ще десь, а зерно розсмокчеться по азіатсько-африканському регіону.
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13.06.2024 21:59 Ответить
Брєд!
Заборонили науй все і забули.
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14.06.2024 03:11 Ответить
Все шо неможливо купити за гроши, можно купити за великi гроши.
Той хiмiчний аналiз потягне трохи зайвих грошив, але буде таким як треба.
Це вже було, як рапс, олiя , макуха, цукор i багато чого iншого ставили росiйскими при заборонi ввезення з Украiни .
Лабораторiя мiняе проби , i аналiз одразу такий як треба.
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13.06.2024 19:26 Ответить
Вкрадене в України зерно перенаправлять на потреби )(уйлостану, а )(уйлостанівським і надалі будуть торгувати. І до дупи будуть ті аналізи чи ні. )(уйлостанівське і бульбофюрерське зерно мають заборонити до ввозу в ЄС цілком і повністю.
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13.06.2024 20:05 Ответить
Подивимось як працюватиме.
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13.06.2024 20:06 Ответить
Ніяк! Кацапи своє продадуть, а наше зжеруть.
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14.06.2024 03:12 Ответить
А от з цим є проблеми! В курсі,що зерно буває різне? От і поцікався тонкощами!
Чому намагаються продавати крадене українське,а жерти своє!
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14.06.2024 10:06 Ответить
По твоїй логіці виходить, що українське зерно хєрове і йго треба комусь спихнути?
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14.06.2024 16:03 Ответить
Ти дебіл чи звичайний **********?
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14.06.2024 17:47 Ответить
Пнх кретин тупоголовий
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14.06.2024 17:50 Ответить
Зрозуміло. Просто Yev- her- nii **********,та ще й тупий!
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14.06.2024 17:55 Ответить
ничего конкретного что происходит на фронте не пишмте а то что тут зту дебелистику знает вся украина
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13.06.2024 21:41 Ответить
Вообще-то это достаточно сложный анализ, для которого необходимы образцы почв с соответствующих полей...
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14.06.2024 10:33 Ответить
Да,сложный. Но и приз немаленький! Никто фуру проверять не будет,а вот проверить и конфисковать груз балкера!
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14.06.2024 18:00 Ответить
 
 