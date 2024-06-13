Украина и Британия придумали, как определять украденное Россией зерно: Литва согласилась первой внедрить схему на практике
Заместители Министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич и Виталий Головня провели онлайн встречу с представителями аграрных министерств Великобритании и Литовской Республики. Темой встречи стало применение системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Цензор.НЕТ.
Систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании. Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять ворованное Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты.
Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич поблагодарил британскую сторону за разработку системы и литовскую - за готовность воплощать проект.
"Мы начали этот проект два года назад и сейчас почти закончили с методологией. Хочу выразить благодарность Литве, первой стране, которая намерена присоединиться к этой схеме и реализовать ее на практике. Для Украины это очень важный шаг. Мы высоко ценим действия наших партнеров для реализации этого проекта", - подчеркнул Маркиян Дмитрасевич.
Во время встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике. Следующая трехсторонняя встреча запланирована на июль.
Во встрече приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA), Министерства сельского хозяйства Литовской Республики.
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Заборонили науй все і забули.
Той хiмiчний аналiз потягне трохи зайвих грошив, але буде таким як треба.
Це вже було, як рапс, олiя , макуха, цукор i багато чого iншого ставили росiйскими при заборонi ввезення з Украiни .
Лабораторiя мiняе проби , i аналiз одразу такий як треба.
Чому намагаються продавати крадене українське,а жерти своє!