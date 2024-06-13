Україна та Британія придумали, як визначати викрадене Росією зерно: Литва погодилась першою впровадити схему на практиці

Заступники Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич та Віталій Головня провели онлайн зустріч з представниками аграрних міністерств Великобританії та Литовської Республіки. Темою зустрічі стало застосування системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія поставляє на світові ринки.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великобританії. Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти.

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Заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Маркіян Дмитрасевич подякував британській стороні за розробку системи та литовській – за готовність втілювати проект.

"Ми почали цей проект два роки тому і зараз майже закінчили з методологією. Хочу висловити подяку Литві, першій країні, яка має намір приєднатися до цієї схеми і реалізувати її на практиці. Для України це дуже важливий крок. Ми високо цінуємо дії наших партнерів для реалізації цього проекту", – наголосив Маркіян Дмитрасевич.

Під час зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці. Наступна трьохстороння зустріч запланована на липень.

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Участь у зустрічі взяли представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA), Міністерства сільського господарства Литовської Республіки.