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Україна та Британія придумали, як визначати викрадене Росією зерно: Литва погодилась першою впровадити схему на практиці

Зерно

Заступники Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич та Віталій Головня провели онлайн зустріч з представниками аграрних міністерств Великобританії та Литовської Республіки. Темою зустрічі стало застосування системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія поставляє на світові ринки.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великобританії. Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти.

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Заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Маркіян Дмитрасевич подякував британській стороні за розробку системи та литовській – за готовність втілювати проект.

"Ми почали цей проект два роки тому і зараз майже закінчили з методологією. Хочу висловити подяку Литві, першій країні, яка має намір приєднатися до цієї схеми і реалізувати її на практиці. Для України це дуже важливий крок. Ми високо цінуємо дії наших партнерів для реалізації цього проекту", – наголосив Маркіян Дмитрасевич.

Під час зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці. Наступна трьохстороння зустріч запланована на липень.

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Участь у зустрічі взяли представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA), Міністерства сільського господарства Литовської Республіки.

Автор: 

зерно (3121) Мінагрополітики (1556)


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Топ коментарі
+8
А це буде дуже гарно, якщо будуть застосовувати оцю "Систему хімічного аналізу зерна" - тоді багато кому не поздоровиться! І першими будуть...турки! Ці хитрожопі роблять дикий гешефт з кацапами на нашому зерні, вдаючи, що все тіп-топ.
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13.06.2024 19:08
+2
Все шо неможливо купити за гроши, можно купити за великi гроши.
Той хiмiчний аналiз потягне трохи зайвих грошив, але буде таким як треба.
Це вже було, як рапс, олiя , макуха, цукор i багато чого iншого ставили росiйскими при заборонi ввезення з Украiни .
Лабораторiя мiняе проби , i аналiз одразу такий як треба.
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13.06.2024 19:26
+2
Вкрадене в України зерно перенаправлять на потреби )(уйлостану, а )(уйлостанівським і надалі будуть торгувати. І до дупи будуть ті аналізи чи ні. )(уйлостанівське і бульбофюрерське зерно мають заборонити до ввозу в ЄС цілком і повністю.
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13.06.2024 20:05
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А це буде дуже гарно, якщо будуть застосовувати оцю "Систему хімічного аналізу зерна" - тоді багато кому не поздоровиться! І першими будуть...турки! Ці хитрожопі роблять дикий гешефт з кацапами на нашому зерні, вдаючи, що все тіп-топ.
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13.06.2024 19:08 Відповісти
Все вже перемелене і макарони ням-ням. Аналіз зможуть запровадити лише по ЄС, може трохи ще десь, а зерно розсмокчеться по азіатсько-африканському регіону.
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13.06.2024 21:59 Відповісти
Брєд!
Заборонили науй все і забули.
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14.06.2024 03:11 Відповісти
Все шо неможливо купити за гроши, можно купити за великi гроши.
Той хiмiчний аналiз потягне трохи зайвих грошив, але буде таким як треба.
Це вже було, як рапс, олiя , макуха, цукор i багато чого iншого ставили росiйскими при заборонi ввезення з Украiни .
Лабораторiя мiняе проби , i аналiз одразу такий як треба.
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13.06.2024 19:26 Відповісти
Вкрадене в України зерно перенаправлять на потреби )(уйлостану, а )(уйлостанівським і надалі будуть торгувати. І до дупи будуть ті аналізи чи ні. )(уйлостанівське і бульбофюрерське зерно мають заборонити до ввозу в ЄС цілком і повністю.
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13.06.2024 20:05 Відповісти
Подивимось як працюватиме.
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13.06.2024 20:06 Відповісти
Ніяк! Кацапи своє продадуть, а наше зжеруть.
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14.06.2024 03:12 Відповісти
А от з цим є проблеми! В курсі,що зерно буває різне? От і поцікався тонкощами!
Чому намагаються продавати крадене українське,а жерти своє!
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14.06.2024 10:06 Відповісти
По твоїй логіці виходить, що українське зерно хєрове і йго треба комусь спихнути?
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14.06.2024 16:03 Відповісти
Ти дебіл чи звичайний **********?
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14.06.2024 17:47 Відповісти
Пнх кретин тупоголовий
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14.06.2024 17:50 Відповісти
Зрозуміло. Просто Yev- her- nii **********,та ще й тупий!
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14.06.2024 17:55 Відповісти
ничего конкретного что происходит на фронте не пишмте а то что тут зту дебелистику знает вся украина
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13.06.2024 21:41 Відповісти
Вообще-то это достаточно сложный анализ, для которого необходимы образцы почв с соответствующих полей...
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14.06.2024 10:33 Відповісти
Да,сложный. Но и приз немаленький! Никто фуру проверять не будет,а вот проверить и конфисковать груз балкера!
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14.06.2024 18:00 Відповісти
 
 