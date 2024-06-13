Сейм Литвы продлил запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

В Парламенте Литвы проголосовали за продление действия запрета на ретрансляцию или онлайн-распространение российских и белорусских радио- и телепрограмм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, за это решение проголосовали 99 депутатов, трое - воздержались.

По словам правительства, которое предложило продлить запрет, продолжающаяся военная агрессия России против Украины сопровождается кампанией дезинформации по всему Евросоюзу.

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Сообщается, что запрет будет действовать, пока РФ и Беларусь будут определены в Стратегии национальной безопасности Литвы как представляющие угрозу национальной безопасности.

Однако закон также предусматривает исключение: такие программы могут ретранслироваться, если это делается из стран-членов ЕС или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, или если Комиссия по вопросам радио и телевидения Литвы предоставит на это разрешение.

Отмечается также, что ранее предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов после дебатов одобрил комитет Сейма Литвы по культуре. Срок действия последнего ограничения должен был заканчиваться 1 октября 2024 года. В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью.

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