Сейм Литви продовжив заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів

У Парламенті Литви проголосували за продовження дії заборони на ретрансляцію або онлайн-розповсюдження російських і білоруських радіо- та телепрограм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, за це рішення проголосували 99 депутатів, троє - утрималися.

За словами уряду, який запропонував продовжити заборону, військова агресія Росії проти України, що триває, супроводжується кампанією дезінформації по всьому Євросоюзу.

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Повідомляється, що заборона діятиме, допоки РФ та Білорусь будуть визначені в Стратегії національної безпеки Литви як такі, що становлять загрозу національній безпеці.

Однак закон також передбачає виняток: такі програми можуть ретранслюватися, якщо це робиться з країн-членів ЄС або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, або якщо Комісія з питань радіо і телебачення Литви надасть на це дозвіл.

Зазначається також, що раніше пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів після дебатів схвалив комітет Сейму Литви з культури. Термін дії останнього обмеження мав закінчуватись 1 жовтня 2024 року. У вересні минулого року парламент продовжив заборону на ретрансляцію і розповсюдження в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, створених, що прямо або побічно належать, контролюються або фінансуються Росією або Білоруссю.

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