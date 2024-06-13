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Экспорт пшеницы из Украины в 2024-2025 маркетинговом году упадет до 10-летнего минимума - до 13 млн т, - прогноз Минсельхоз США

Зерно

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт пшеницы из Украины за год составит 13 млн тонн. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Согласно данным отчета, производство пшеницы в Украине в 2024-2025 маркетинговом году прогнозируется на уровне 19,5 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше урожая прошлого года. Экспорт составит 13 миллионов тонн, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

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Данный отчет охватывает все страны-экспортеры зерна, и наибольшее снижение аналитики прогнозируют для РФ - на 5 млн тонн, до 88 млн тонн.

При этом производство ячменя в Украине за год оценивается в 5 млн тонн (-0,2 млн тонн к майскому прогнозу), экспорт - 2,2 млн тонн (-0,1 млн тонн).

В то же время сбор кукурузы составит 27,7 млн т (+0,7 млн тонн), а экспорт увеличится до 24,5 млн тонн (+0,5 млн тонн), считают специалисты.

USDA ожидает уменьшения мирового урожая пшеницы в новом маркетинговом году на 8 млн тонн, с 798,19 млн тонн до 790,75 млн тонн, а также уменьшения торговли с 215,36 млн тонн до 212,98 млн тонн.

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Мировой урожай кукурузы, как ожидается, увеличится до 1220,5 млн тонн с 1219,9 млн тонн, а экспорт - до 193,9 млн тонн с 192,66 млн тонн.

Автор: 

зерно (1070) прогноз (698) экспорт (877)


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Хорошие новости для Африки, да и для пожирателей риса тоже.
А вообще, на маленьком урожае с хорошими ценами можно заработать больше чем на большом с плохими.
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13.06.2024 19:40 Ответить
Ещё такой момент. Обычному человеку не обремененному физическим трудом нужно полкило пшеницы для жизни. Это 6 бушелей, или $43 в год.
Грубо говоря имея $800 в акциях например, можно жрать бесплатно с процентов до конца жизни, и потом ещё осчастливить потомка.
Не слишком ли дёшево, учитывая что на сантиметр плодородной почвы нужно 200-250 лет, и что например фосфорные удобрения закончатся довольно быстро?
Нужен какой то ОПЕК на все зерновые, масличные культуры. Это преступление продавать пшеницу по $7 за бушель ( 27кг)
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13.06.2024 20:02 Ответить
У 2025 році в Україні буде повна дупа з тарифами,цінами особливо на продовольчі товари,громадяни України не забудьте наперед подякувати за цей "подарунок" топ-ефективним менеджерам від опу.
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13.06.2024 19:52 Ответить
іще варто подякувати за такі успіхи горе-"реформаторам" з усіх попередніх урядів, які методично перетворювали відносно розвинуту промилову країну на примітивний велетенський колгосп із вирощування кукурудзи та ріпака...
"ідеологи" аграрної держави, наступний рік - ваш бенефіс
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13.06.2024 20:00 Ответить
Вірно пишуть, кукурудза і ріпак знищували грунти а пшениця від вмісту пестицидів аж світиться. Ви що думали, коли вирубували ліси, нищили економіку то не знищували землю?! Тим більше весною багато посівних площ знищили заморозки. В недолугих все через ж*пу.
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13.06.2024 20:06 Ответить
Міністерство економіки України живе в стані "сенсаційних відкриттів". Виявляється, в Державному агентстві резерву України (Держрезерв або ДП ДАРУ) відсутні запаси продовольчого зерна станом на ‎02.‎06.‎2024. Причина проста - 23.11.2019 року з Держрезерву було вивезено ВСЕ зерно продовольчої групи і з того часу не проводилось ніяких рекреаційних завантажень. Гроші в бюджеті на це просто не виділялись. Всі обставини цієї афери влади (банди) Зеленського ми детально описували. *

*2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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13.06.2024 21:09 Ответить
 
 