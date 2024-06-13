Экспорт пшеницы из Украины в 2024-2025 маркетинговом году упадет до 10-летнего минимума - до 13 млн т, - прогноз Минсельхоз США

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт пшеницы из Украины за год составит 13 млн тонн. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Согласно данным отчета, производство пшеницы в Украине в 2024-2025 маркетинговом году прогнозируется на уровне 19,5 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше урожая прошлого года. Экспорт составит 13 миллионов тонн, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

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Данный отчет охватывает все страны-экспортеры зерна, и наибольшее снижение аналитики прогнозируют для РФ - на 5 млн тонн, до 88 млн тонн.

При этом производство ячменя в Украине за год оценивается в 5 млн тонн (-0,2 млн тонн к майскому прогнозу), экспорт - 2,2 млн тонн (-0,1 млн тонн).

В то же время сбор кукурузы составит 27,7 млн т (+0,7 млн тонн), а экспорт увеличится до 24,5 млн тонн (+0,5 млн тонн), считают специалисты.

USDA ожидает уменьшения мирового урожая пшеницы в новом маркетинговом году на 8 млн тонн, с 798,19 млн тонн до 790,75 млн тонн, а также уменьшения торговли с 215,36 млн тонн до 212,98 млн тонн.

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Мировой урожай кукурузы, как ожидается, увеличится до 1220,5 млн тонн с 1219,9 млн тонн, а экспорт - до 193,9 млн тонн с 192,66 млн тонн.