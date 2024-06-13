Експорт пшениці з України у 2024-25 маркетинговому році впаде до 10-річного мінімуму - до 13 млн т, - прогноз Мінсільгосп США

За прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA), експорт пшениці з України за рік складе 13 млн тонн. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Про це йдеться у звіті міністерства сільського господарства США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 маркетинговому році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.

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Даний звіт охоплює всі країни-експортери зерна і найбільше зниження аналітики прогнозують для РФ – на 5 млн тонн, до 88 млн тонн.

При цьому виробництво ячменю в Україні за рік оцінюється у 5 млн тонн (-0,2 млн тонн до травневого прогнозу), експорт — 2,2 млн тонн (-0,1 млн тонн).

Водночас збір кукурудзи складе 27,7 млн т (+0,7 млн тонн), а експорт збільшиться до 24,5 млн тонн (+0,5 млн тонн), вважають фахівці.

USDA очікує зменшення світового врожаю пшениці в новому маркетинговому році на 8 млн тонн, з 798,19 млн тонн до 790,75 млн тонн, а також зменшення торгівлі з 215,36 млн тонн до 212,98 млн тонн.

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Світовий врожай кукурудзи, як очікується, збільшиться до 1220,5 млн тонн з 1219,9 млн тонн, а експорт — до 193,9 млн тонн з 192,66 млн тонн.