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Експорт пшениці з України у 2024-25 маркетинговому році впаде до 10-річного мінімуму - до 13 млн т, - прогноз Мінсільгосп США

Зерно

За прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA), експорт пшениці з України за рік складе 13 млн тонн. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Про це йдеться у звіті міністерства сільського господарства США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 маркетинговому році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.

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Даний звіт охоплює всі країни-експортери зерна і найбільше зниження аналітики прогнозують для РФ – на 5 млн тонн, до 88 млн тонн.

При цьому виробництво ячменю в Україні за рік оцінюється у 5 млн тонн (-0,2 млн тонн до травневого прогнозу), експорт — 2,2 млн тонн (-0,1 млн тонн).

Водночас збір кукурудзи складе 27,7 млн т (+0,7 млн тонн), а експорт збільшиться до 24,5 млн тонн (+0,5 млн тонн), вважають фахівці.

USDA очікує зменшення світового врожаю пшениці в новому маркетинговому році на 8 млн тонн, з 798,19 млн тонн до 790,75 млн тонн, а також зменшення торгівлі з 215,36 млн тонн до 212,98 млн тонн.

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Світовий врожай кукурудзи, як очікується, збільшиться до 1220,5 млн тонн з 1219,9 млн тонн, а експорт — до 193,9 млн тонн з 192,66 млн тонн.

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зерно (3121) прогноз (1389) експорт (4482)


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Хорошие новости для Африки, да и для пожирателей риса тоже.
А вообще, на маленьком урожае с хорошими ценами можно заработать больше чем на большом с плохими.
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13.06.2024 19:40 Відповісти
Ещё такой момент. Обычному человеку не обремененному физическим трудом нужно полкило пшеницы для жизни. Это 6 бушелей, или $43 в год.
Грубо говоря имея $800 в акциях например, можно жрать бесплатно с процентов до конца жизни, и потом ещё осчастливить потомка.
Не слишком ли дёшево, учитывая что на сантиметр плодородной почвы нужно 200-250 лет, и что например фосфорные удобрения закончатся довольно быстро?
Нужен какой то ОПЕК на все зерновые, масличные культуры. Это преступление продавать пшеницу по $7 за бушель ( 27кг)
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13.06.2024 20:02 Відповісти
У 2025 році в Україні буде повна дупа з тарифами,цінами особливо на продовольчі товари,громадяни України не забудьте наперед подякувати за цей "подарунок" топ-ефективним менеджерам від опу.
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13.06.2024 19:52 Відповісти
іще варто подякувати за такі успіхи горе-"реформаторам" з усіх попередніх урядів, які методично перетворювали відносно розвинуту промилову країну на примітивний велетенський колгосп із вирощування кукурудзи та ріпака...
"ідеологи" аграрної держави, наступний рік - ваш бенефіс
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13.06.2024 20:00 Відповісти
Вірно пишуть, кукурудза і ріпак знищували грунти а пшениця від вмісту пестицидів аж світиться. Ви що думали, коли вирубували ліси, нищили економіку то не знищували землю?! Тим більше весною багато посівних площ знищили заморозки. В недолугих все через ж*пу.
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13.06.2024 20:06 Відповісти
Міністерство економіки України живе в стані "сенсаційних відкриттів". Виявляється, в Державному агентстві резерву України (Держрезерв або ДП ДАРУ) відсутні запаси продовольчого зерна станом на ‎02.‎06.‎2024. Причина проста - 23.11.2019 року з Держрезерву було вивезено ВСЕ зерно продовольчої групи і з того часу не проводилось ніяких рекреаційних завантажень. Гроші в бюджеті на це просто не виділялись. Всі обставини цієї афери влади (банди) Зеленського ми детально описували. *

*2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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13.06.2024 21:09 Відповісти
 
 