Россия готовит бунт в Молдове, - заявление США, Канады и Великобритании

Россия и ее марионетки попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели воплощают сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдове осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит", - утверждается в документе.

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Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам западных государств, власти страны и ее способности присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать собственную безопасность и верховенство права.

"Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом", - отмечается в заявлении.

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Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля". "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдовы по этому поводу", - утверждается в документе.