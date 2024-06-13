Россия готовит бунт в Молдове, - заявление США, Канады и Великобритании
Россия и ее марионетки попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.
Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели воплощают сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдове осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит", - утверждается в документе.
Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам западных государств, власти страны и ее способности присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать собственную безопасность и верховенство права.
"Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом", - отмечается в заявлении.
Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля". "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдовы по этому поводу", - утверждается в документе.
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("віддаються" у сенсі "лунають")
І якщо, той контингент зараз сидить та перднути боїться, щоб Україна не почала туди рушити, то потім вже будемо озиратися і доведеться кинути туди резерви, яких і зараз "днем з вогнем..."
І Молдова до сих пір їх не передала Україні? Дивно
Где шлях до Молдови?
Без Одессы.
Кацап унижается перед Кимом. США торгуется с Эфиопией за ржавые снаряды в термитами поеденных ящиках. А в Приднестровье, на складах, лежат сотни тысяч снарядов.
Вам не смешно?
От і подивись оту карту! І ми одразу втрачаємо шмат від Ізмаїлу до Одеси, а вони з'єднують Молдову/Придністров'я з Черним морем і тепер постачання можно робити звідти!
Поддержка войс авиамостом равна перевозке полка на такси
Так що на глузд молдавського народу, я би особливо не розраховував. Там треба жорстку контрпропаганду проводити і навіть вброси (що після перемоги проросіянців, РФ отримає доступ у Предністров'я, зробе повноцінний плацдарм і війна перекинеться ще у Молдову....що усіх чоловіків призовуть, бо у РФ кінчаються люди....) Тупе стадо тільки таке і розіміє
Це взагалі людська поведінка у суспільстві 15-20% щось, роблять, їх постійно щось не задовільняє.... інші просто розслаблюють булки та течуть по течії - нехай інші бігають, а я буду брати ти що є, абощо дають....
Відправте натовп "ініциативних" з загальних 20%, на якійсь острів (там їх буде 100%) - це страх що буде і морди будуть побиті і т.і. А вже наступне покоління, знов розслоїться на 20% таких же "ініціативних" та на 80% стадо
Не играйте в авось, рашка будет максимально ресурсы на раскачку, у нее иначе капитулирен, если не подожгет Европу
Самому не смешно?
Майя Санду может, с порога бросить портфель на стол и грозно спросить "Где Чаус"?
Майже щодня новини про викриття органами безпеки незаконного фінансування ("чорною" готівкою) про-руснявих політиків і політичних рухів, викриття і порушення справ щодо шпигунів та зрадників, розвінчання "фейкових" новин і ІПСО в пресі і т.д.
І що добре - влада максимально відкрита з громадянами щодо цієї боротьби і звітує про неї перед ними що не дає про-руснявим волати про "притісненіє демократії" і т.д.
Влада Президента Санду дуже добре розуміє загрози і активно протистоїть ним.
Тому є надія і впевненість що Молдова вистоїть і збереже про-європейський курс.
Тільки Україну,чому не попереджали про рос.проект сн?
Адже,наслідки жахливі для країни,витрати на країну-величезні і кінця-краю не видно.