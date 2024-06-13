РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9719 посетителей онлайн
Новости
12 954 45

Россия готовит бунт в Молдове, - заявление США, Канады и Великобритании

Молдова

Россия и ее марионетки попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели воплощают сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдове осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит", - утверждается в документе.

Читайте также: Экс-начальник Генштаба Молдовы Горган передавал секретную информацию российским спецслужбам, - Insider

Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам западных государств, власти страны и ее способности присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать собственную безопасность и верховенство права.

"Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом", - отмечается в заявлении.

Читайте также: 12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля". "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдовы по этому поводу", - утверждается в документе.

Автор: 

Молдова (1876) россия (95652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
У Молдови немає такого потужного лідера, як у нас, який зумів, після попередження, зорганізувати населення на шашлики
показать весь комментарий
13.06.2024 23:29
+17
США з Брітами нас теж попереджали перед вторгненням ... але ми кабана різали і шашлики маринували.
показать весь комментарий
13.06.2024 23:32
+13
давайте..тяните с Приднестровьем и дальше..газ им свет дарите...
показать весь комментарий
13.06.2024 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
констатація фактів США, Канади і Британії,та їхня бездіяльність щоб не допустити чергової рашистської авантюри в Європі .котра не виключено.приведе до кровопролиття...
показать весь комментарий
13.06.2024 23:24 Ответить
Макрон перекидає свої війська в Румунію і тільки чекає нагоди ввести їх до Молдови
показать весь комментарий
13.06.2024 23:30 Ответить
ніяких війск Макрон в Молдову не буде вводити .
показать весь комментарий
13.06.2024 23:33 Ответить
тобі мабуть з болота видніше
показать весь комментарий
14.06.2024 00:35 Ответить
"Макрон перекидає свої війська в Румунію і тільки чекає нагоди ввести їх до Молдови"- це ж з Твого болота видно...
показать весь комментарий
14.06.2024 00:58 Ответить
там ВСУ могут на подсчёт голосов прийти, так сказать накал страстей охладить.
показать весь комментарий
14.06.2024 09:45 Ответить
всу без наказу не куди не ходять, а накази для громадянськіх справ віддаються тількі за гроші
("віддаються" у сенсі "лунають")
показать весь комментарий
14.06.2024 10:30 Ответить
давайте..тяните с Приднестровьем и дальше..газ им свет дарите...
показать весь комментарий
13.06.2024 23:27 Ответить
Росіянин, займайся осушенням калюж у рідному Усть- зажопіньську.
показать весь комментарий
13.06.2024 23:46 Ответить
Гагаузия. Приднестровье как бы отдельно, и сильно влиять не может.
показать весь комментарий
14.06.2024 07:14 Ответить
Якщо у Молдові буде проросійська влада, то Рашка отримає туди шлях, що дасть її доступ до величезних складів зброї, та зможе провести ротацію, та доукомплактувати технікою. Тобто Рашка отримає там повноцінний плацдарм!!!!!
І якщо, той контингент зараз сидить та перднути боїться, щоб Україна не почала туди рушити, то потім вже будемо озиратися і доведеться кинути туди резерви, яких і зараз "днем з вогнем..."
показать весь комментарий
14.06.2024 10:42 Ответить
"до величезних складів зброї"?
І Молдова до сих пір їх не передала Україні? Дивно
показать весь комментарий
14.06.2024 12:34 Ответить
Так вони у Придністров'ї, а там кацапи!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:01 Ответить
Гляньте на карту.
Где шлях до Молдови?
Без Одессы.
Кацап унижается перед Кимом. США торгуется с Эфиопией за ржавые снаряды в термитами поеденных ящиках. А в Приднестровье, на складах, лежат сотни тысяч снарядов.
Вам не смешно?
показать весь комментарий
14.06.2024 17:39 Ответить
А що їм заважає через Румунію на літаках?! Так це не поїзд, але поспішати нікуди, витратити місяць по десятку літаків удень і там буде ціла армія з танками, гарматами.... Румунія проліт навряд чи заборонить
От і подивись оту карту! І ми одразу втрачаємо шмат від Ізмаїлу до Одеси, а вони з'єднують Молдову/Придністров'я з Черним морем і тепер постачання можно робити звідти!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:16 Ответить
Снабжение через Румынию? Без их согласия?
Поддержка войс авиамостом равна перевозке полка на такси
показать весь комментарий
21.06.2024 11:22 Ответить
У Молдови немає такого потужного лідера, як у нас, який зумів, після попередження, зорганізувати населення на шашлики
показать весь комментарий
13.06.2024 23:29 Ответить
Чому немає? Є у них додон, котрий одразу поведена молдован на площу під червоними прапорами та з гаслами "всє на барьбу с фашизмом", "молдованє і руцкіє--навєкі братья" тощо.
показать весь комментарий
14.06.2024 06:23 Ответить
Був додон, але молдаванам вистачило глузду позбутись цього гондона
показать весь комментарий
14.06.2024 10:00 Ответить
Нарід (що "мудрий український..", що "мудрий грузинський..", "мудрий молдавський ..", будь який) у своїй масі туп! Це звичайна статистика - десь 80% населення будь якої країни - стадо, ЛОХи, не здатне до критичного мислення і побіжить за тим хто запропонує "прості рішення", кожному мужику по пляшці горілки і бабу, кожній бабі по тверезому мужику, ...гору шашликів і купу пряників
Так що на глузд молдавського народу, я би особливо не розраховував. Там треба жорстку контрпропаганду проводити і навіть вброси (що після перемоги проросіянців, РФ отримає доступ у Предністров'я, зробе повноцінний плацдарм і війна перекинеться ще у Молдову....що усіх чоловіків призовуть, бо у РФ кінчаються люди....) Тупе стадо тільки таке і розіміє
показать весь комментарий
14.06.2024 10:56 Ответить
Це в постсовєцких країнах так
показать весь комментарий
14.06.2024 20:24 Ответить
Ні це у будь якій країні. Наприклад в США з Трампом.....
Це взагалі людська поведінка у суспільстві 15-20% щось, роблять, їх постійно щось не задовільняє.... інші просто розслаблюють булки та течуть по течії - нехай інші бігають, а я буду брати ти що є, абощо дають....
Відправте натовп "ініциативних" з загальних 20%, на якійсь острів (там їх буде 100%) - це страх що буде і морди будуть побиті і т.і. А вже наступне покоління, знов розслоїться на 20% таких же "ініціативних" та на 80% стадо
показать весь комментарий
21.06.2024 09:38 Ответить
Закон Парето
показать весь комментарий
21.06.2024 10:56 Ответить
США з Брітами нас теж попереджали перед вторгненням ... але ми кабана різали і шашлики маринували.
показать весь комментарий
13.06.2024 23:32 Ответить
Молдова к этому вообще не готова. Ваты там много. Гагаузы и еще несчастный Бельцы где почемуто сконцентрировано много совковой ваты называющей себя русскими. Оппозиция вся пророссийская и ею госбезопасность не занимается вообще, и есть ли она вообще в Молдове.
показать весь комментарий
13.06.2024 23:46 Ответить
Большинство там все же проевропейское, за объединение с Румынией, против русских с их войной. Но ваты много.
показать весь комментарий
14.06.2024 00:14 Ответить
За об'єднання із Румунією там далеко не більшість. Та й Румунія вже відійшла від реалізації якихось планів по об'єднанню. Румунам і так непогано - їм загострення непотрібно.
показать весь комментарий
14.06.2024 02:52 Ответить
Погоджуюсь із вами. У Молдови була унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них був відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо було прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та є спільна історія проживання в одній державі. І столиця колишнього молдавського князівства місто Ясси знаходиться на території теперішньої Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
показать весь комментарий
14.06.2024 08:49 Ответить
Вводите войска. Под эгидой братского народа Румынии и пр. и пр.
Не играйте в авось, рашка будет максимально ресурсы на раскачку, у нее иначе капитулирен, если не подожгет Европу
показать весь комментарий
14.06.2024 01:55 Ответить
В має як завжди будуть, - шашликі!🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.06.2024 03:06 Ответить
Незабаром Санду буде благати - Румунія введи!
показать весь комментарий
14.06.2024 05:24 Ответить
Параше в ноябре обломится. Главное- выбрать Майю и проголосовать за ЕС. А потом ни дня с парашниками не нянчиться и валить их всех как только свои епальники покажут.
показать весь комментарий
14.06.2024 06:23 Ответить
Майя Санду будет валить всех их, как только покажут!!!!!
Самому не смешно?
Майя Санду может, с порога бросить портфель на стол и грозно спросить "Где Чаус"?
показать весь комментарий
14.06.2024 07:20 Ответить
Там ещё найдётся кому валить парашное говно...
показать весь комментарий
14.06.2024 21:50 Ответить
Усе в Божих руках, хай на коліна стають перед Богом
показать весь комментарий
14.06.2024 07:12 Ответить
Молдові бажаю перемоги демократії , тому що в там проживає фанатів кремляді докуя .
показать весь комментарий
14.06.2024 08:20 Ответить
В Молдові влада не сидить склавши руки і інтенсивно веде боротьбу на упередження з руснявими агентами.

Майже щодня новини про викриття органами безпеки незаконного фінансування ("чорною" готівкою) про-руснявих політиків і політичних рухів, викриття і порушення справ щодо шпигунів та зрадників, розвінчання "фейкових" новин і ІПСО в пресі і т.д.

І що добре - влада максимально відкрита з громадянами щодо цієї боротьби і звітує про неї перед ними що не дає про-руснявим волати про "притісненіє демократії" і т.д.

Влада Президента Санду дуже добре розуміє загрози і активно протистоїть ним.
Тому є надія і впевненість що Молдова вистоїть і збереже про-європейський курс.
показать весь комментарий
14.06.2024 10:25 Ответить
От якби ще вони домовились із нами на ліквідацію ПМР. Потім би поміняли Рибницю і Кам'янку на Герцу та Ренійський район без Рені - всі, крім каців і вати були б задоволені.)
показать весь комментарий
14.06.2024 14:53 Ответить
Якщо якась Придристрляндія начне шуміти, України якщо Молдова попросе, вирішить це питання назавжди, всих придристляндців добровільно і на рашку
показать весь комментарий
14.06.2024 10:38 Ответить
"Канада, США та Британія спільно поділилися інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, "аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля".
Тільки Україну,чому не попереджали про рос.проект сн?
Адже,наслідки жахливі для країни,витрати на країну-величезні і кінця-краю не видно.
показать весь комментарий
14.06.2024 10:50 Ответить
Молдову вырвет или ЕС или раха...увы.....
показать весь комментарий
14.06.2024 10:59 Ответить
Треба розтріляти з артилерії артсклади в Придністров'ї, це унеможливить перебування там рашистського контингенту.
показать весь комментарий
14.06.2024 11:09 Ответить
А чому б і ні.Шаленою ракетою від ЗРК при захисту від чергового ракетного удару раши.. І все списати на випадковість..
показать весь комментарий
14.06.2024 12:45 Ответить
 
 