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Новости Война
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Россияне заявили об атаке БПЛА на несколько областей. ВИДЕО+ФОТО

Власти Курской, Воронежской и Ростовской областей заявили об атаке якобы украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что целью беспилотников в Воронежской области стала нефтебаза в Лискинском районе. Губернатор области отрапортовал, что БПЛА повредили объект, но пожар якобы не возник.

"По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - написал губернатор Гусев.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.

В Курской области россияне также сообщали об атаке, однако, атаковали ли беспилотники критическую инфраструктуру - неизвестно. Губернатор области Роман Старовойт около четырех часов ночи заявил о работе ПВО над Курском.

А примерно через полчаса губернатор отчитался о предварительных результатах отражения воздушной атаки. По его словам, было сбито пять дронов самолетного типа.

Местные, в свою очередь, сообщали о взрывах в районе Курска.

В Ростовской области взрывы были слышны в областном центре и в городе Морозовск. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

"Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", - написал он.

В Морозовском районе Ростовской области пропало электричество после массированной атаки беспилотников. По данным главы региона Голубева, в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По предварительной информации, в результате атаки дронов жертв нет.

По словам местных жителей, большое количество взрывов прозвучало в районе военного аэродрома Морозовска. Также сообщается, что было до 30 взрывов, а в одном из районов был виден огонь на земле.

Также читайте: В РФ заявили об уничтожении якобы украинских БПЛА над Ярославской и Владимирской областями

Атака безпілотників на РФ 14 червня
Атака безпілотників на РФ 14 червня
Атака безпілотників на РФ 14 червня

Автор: 

беспилотник (3637) россия (95652)


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Топ комментарии
+5
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14.06.2024 07:43
+2
москальня побудила україньських відьм от вони і до них в гості на ступах почали навідуватися.
а тепер москальня бідкається.
та ще не вечер, не всі свої ступи поновили і відремонтували після довгої сплячки
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14.06.2024 07:41
+2
Козирь недаром свій хліб їси...
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14.06.2024 11:06
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Ох уж эти уламки.ладно у нас уламки от 8 м.ракеты но тут от бпла уламки кпд что у кацапской х101)
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14.06.2024 06:57 Ответить
Хлопки, хлопки что же ви делаете, чертяки.)
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14.06.2024 07:31 Ответить
москальня побудила україньських відьм от вони і до них в гості на ступах почали навідуватися.
а тепер москальня бідкається.
та ще не вечер, не всі свої ступи поновили і відремонтували після довгої сплячки
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14.06.2024 07:41 Ответить
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14.06.2024 07:43 Ответить
Возмущен, мол, когда будет отомсть за Кр.Рог по членинграду, малой родине двух чмонь, пыни и медеда?
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14.06.2024 08:22 Ответить
Не потрібно опускатися до садизму орків, але чому не горять збройні великі склади,
порохові заводи, артилерійські заводи, 163 БРЗ в краснодарському краї, мости на залізниці з Ростова до Маріуполя... По всьому цьому захід дозволив працювати своєю зброєю (дальність до 150км.), то для мене це велика загадка.
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14.06.2024 10:57 Ответить
Козирь недаром свій хліб їси...
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14.06.2024 11:06 Ответить
Та то они сами себя бомбят.
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14.06.2024 10:32 Ответить
Чи хоч співмірні ці атаки з російськими на укр.територію?
Хлопок-це не ознака співмірності,а має бути співмірна шкода,хоча би для порівняння.
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14.06.2024 11:04 Ответить
Гори Параша, гори ясно, вся до кореня.
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14.06.2024 11:12 Ответить
Про атаку нібито українських безпілотників заявили кілька областей, що належать нібито московії.
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14.06.2024 12:21 Ответить
На жаль рашиські варвари куди більшої шкоди завдали Україні, чим ми їм завдали, думаю треба більшем ударів по енергетиці ворога і порту Новоросійськ ,а також по обєктах терористичних лднр.
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14.06.2024 12:35 Ответить
Більше ударів не буде.. Єрмак же не дозволяє..
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14.06.2024 13:48 Ответить
 
 