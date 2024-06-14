Россияне заявили об атаке БПЛА на несколько областей. ВИДЕО+ФОТО

Власти Курской, Воронежской и Ростовской областей заявили об атаке якобы украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что целью беспилотников в Воронежской области стала нефтебаза в Лискинском районе. Губернатор области отрапортовал, что БПЛА повредили объект, но пожар якобы не возник.

"По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - написал губернатор Гусев.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.

В Курской области россияне также сообщали об атаке, однако, атаковали ли беспилотники критическую инфраструктуру - неизвестно. Губернатор области Роман Старовойт около четырех часов ночи заявил о работе ПВО над Курском.

А примерно через полчаса губернатор отчитался о предварительных результатах отражения воздушной атаки. По его словам, было сбито пять дронов самолетного типа.

Местные, в свою очередь, сообщали о взрывах в районе Курска.

В Ростовской области взрывы были слышны в областном центре и в городе Морозовск. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

"Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", - написал он.

В Морозовском районе Ростовской области пропало электричество после массированной атаки беспилотников. По данным главы региона Голубева, в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По предварительной информации, в результате атаки дронов жертв нет.

По словам местных жителей, большое количество взрывов прозвучало в районе военного аэродрома Морозовска. Также сообщается, что было до 30 взрывов, а в одном из районов был виден огонь на земле.

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