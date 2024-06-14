Росіяни заявили про атаку БпЛА на декілька областей. ВІДЕО+ФОТО

Влада Курської, Воронезької та Ростовської областей заявили про атаку нібито українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

"За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Займання не допущено. Постраждалих немає. На цей час на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються", – написав губернатор Гусєв.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.

У Курській області росіяни також повідомляли про атаку, проте, чи атакували безпілотники критичну інфраструктуру – невідомо. Губернатор області Роман Старовойт близько четвертої години ночі заявив про роботу ППО над Курськом.

А приблизно через пів години губернатор відзвітував про попередні результати відбиття повітряної атаки. За його словами, було збито п'ять дронів літакового типу.

Місцеві, своєю чергою, повідомляли про вибухи в районі Курська.

У Ростовській області вибухи лунали в обласному центрі та у місті Морозовськ. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

"Дрони знищено в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються", - написав він.

У Морозівському районі Ростовської області зникла електрика після масованої атаки безпілотників. За даними глави регіону Голубєва, у зону відключення потрапили кілька населених пунктів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів жертв немає.

За словами місцевих жителів, велика кількість вибухів пролунала в районі військового аеродрому Морозовська. Також повідомляється, що було до 30 вибухів, а в одному з районів було видно вогонь на землі.

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