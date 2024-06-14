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Новини Війна
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Росіяни заявили про атаку БпЛА на декілька областей. ВІДЕО+ФОТО

Влада Курської, Воронезької та Ростовської областей заявили про атаку нібито українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

"За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Займання не допущено. Постраждалих немає. На цей час на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються", – написав губернатор Гусєв.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.

У Курській області росіяни також повідомляли про атаку, проте, чи атакували безпілотники критичну інфраструктуру – невідомо. Губернатор області Роман Старовойт близько четвертої години ночі заявив про роботу ППО над Курськом.

А приблизно через пів години губернатор відзвітував про попередні результати відбиття повітряної атаки. За його словами, було збито п'ять дронів літакового типу.

Місцеві, своєю чергою, повідомляли про вибухи в районі Курська.

У Ростовській області вибухи лунали в обласному центрі та у місті Морозовськ.  Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

"Дрони знищено в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються", - написав він.

У Морозівському районі Ростовської області зникла електрика після масованої атаки безпілотників. За даними глави регіону Голубєва, у зону відключення потрапили кілька населених пунктів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів жертв немає.

За словами місцевих жителів, велика кількість вибухів пролунала в районі військового аеродрому Морозовська. Також повідомляється, що було до 30 вибухів, а в одному з районів було видно вогонь на землі.

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Атака безпілотників на РФ 14 червня
Атака безпілотників на РФ 14 червня
Атака безпілотників на РФ 14 червня

Автор: 

безпілотник (4206) росія (65360)


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Топ коментарі
+5
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14.06.2024 07:43
+2
москальня побудила україньських відьм от вони і до них в гості на ступах почали навідуватися.
а тепер москальня бідкається.
та ще не вечер, не всі свої ступи поновили і відремонтували після довгої сплячки
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14.06.2024 07:41
+2
Козирь недаром свій хліб їси...
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14.06.2024 11:06
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Ох уж эти уламки.ладно у нас уламки от 8 м.ракеты но тут от бпла уламки кпд что у кацапской х101)
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14.06.2024 06:57 Відповісти
Хлопки, хлопки что же ви делаете, чертяки.)
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14.06.2024 07:31 Відповісти
москальня побудила україньських відьм от вони і до них в гості на ступах почали навідуватися.
а тепер москальня бідкається.
та ще не вечер, не всі свої ступи поновили і відремонтували після довгої сплячки
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14.06.2024 07:41 Відповісти
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14.06.2024 07:43 Відповісти
Возмущен, мол, когда будет отомсть за Кр.Рог по членинграду, малой родине двух чмонь, пыни и медеда?
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14.06.2024 08:22 Відповісти
Не потрібно опускатися до садизму орків, але чому не горять збройні великі склади,
порохові заводи, артилерійські заводи, 163 БРЗ в краснодарському краї, мости на залізниці з Ростова до Маріуполя... По всьому цьому захід дозволив працювати своєю зброєю (дальність до 150км.), то для мене це велика загадка.
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14.06.2024 10:57 Відповісти
Козирь недаром свій хліб їси...
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14.06.2024 11:06 Відповісти
Та то они сами себя бомбят.
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14.06.2024 10:32 Відповісти
Чи хоч співмірні ці атаки з російськими на укр.територію?
Хлопок-це не ознака співмірності,а має бути співмірна шкода,хоча би для порівняння.
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14.06.2024 11:04 Відповісти
Гори Параша, гори ясно, вся до кореня.
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14.06.2024 11:12 Відповісти
Про атаку нібито українських безпілотників заявили кілька областей, що належать нібито московії.
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14.06.2024 12:21 Відповісти
На жаль рашиські варвари куди більшої шкоди завдали Україні, чим ми їм завдали, думаю треба більшем ударів по енергетиці ворога і порту Новоросійськ ,а також по обєктах терористичних лднр.
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14.06.2024 12:35 Відповісти
Більше ударів не буде.. Єрмак же не дозволяє..
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14.06.2024 13:48 Відповісти
 
 