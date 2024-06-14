В Польше снова поднимали авиацию из-за ударов РФ по Украине: Очень напряженная ночь

Во время воздушной атаки российских войск по Украине в ночь на 14 июня Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

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