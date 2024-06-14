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Новости Война
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В Польше снова поднимали авиацию из-за ударов РФ по Украине: Очень напряженная ночь

Польща підіймала авіацію

Во время воздушной атаки российских войск по Украине в ночь на 14 июня Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

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Автор: 

авиация (2832) обстрел (27327) Польша (8430)


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Топ комментарии
+19
Може досить цих абсурдних новин про польських блазнів.
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14.06.2024 07:25
+10
"...Дуже напружена ніч...." - цікаво: саме в кого!? В нас чи в "бздеників"?😡
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14.06.2024 07:27
+10
Польські пілоти сперечаються з польськими фермерами у кого напруженіша робота....
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14.06.2024 08:11
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Може досить цих абсурдних новин про польських блазнів.
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14.06.2024 07:25 Ответить
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14.06.2024 07:28 Ответить
"...Дуже напружена ніч...." - цікаво: саме в кого!? В нас чи в "бздеників"?😡
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14.06.2024 07:27 Ответить
Ну Зеленский просто обязан их наградить, каким ни будь орденом!
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14.06.2024 07:30 Ответить
Він їм зіграє на піаніно.
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14.06.2024 07:56 Ответить
Поляки всю ніч були в холодному поту а угорці спали як діти після купелі
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14.06.2024 07:32 Ответить
Головне не перемандражувати.
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14.06.2024 07:37 Ответить
Так напружилися, хоч не всрал..ся?
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14.06.2024 07:48 Ответить
Ахаааххааа))))! Аж бздонули з підливкою))
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14.06.2024 07:51 Ответить
Польські пілоти сперечаються з польськими фермерами у кого напруженіша робота....
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14.06.2024 08:11 Ответить
Мишиная возня.
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14.06.2024 08:12 Ответить
Шо заважало залетіти та позбивати ракети? Знов же тренування це добже
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14.06.2024 08:13 Ответить
Як була " Буря в пустелі " в нашому авіаполку на бойовому чергуванні було посиленн
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14.06.2024 08:16 Ответить
Бідні, не сплять ночами...
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14.06.2024 08:18 Ответить
Не коментуйте тих дристунів поляків. Мля НАПРУЖЕНА ніч хоч в штани не наклали
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14.06.2024 08:21 Ответить
Бідні-бідні поляки...як ми тут хвилюємося за вас!
"напружена ніч"- це так важко...
Блін, вашу мать!...виведіть своіх тупих рольнікув зранку кордон блокувати, не проспіть...
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14.06.2024 08:45 Ответить
Ризиковані поляки... А якщо випадково стрельнуть?
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14.06.2024 08:51 Ответить
"...підвищений рівень шуму..." - це ж нестерпно!
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14.06.2024 08:55 Ответить
Вже навіть не см
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14.06.2024 09:26 Ответить
Підіймали, щоб переконатись, що з російською атакою все ОК. 🤬
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14.06.2024 09:59 Ответить
Польський пілот-«люблю літати, але як тільки ракети над Україною , то хоч звільняйся».
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14.06.2024 11:02 Ответить
Фєрмєрів напружали?
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14.06.2024 11:54 Ответить
 
 