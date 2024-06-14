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Новини Війна
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У Польщі знову підіймали авіацію через удари РФ по Україні: Дуже напружена ніч

Польща підіймала авіацію

Під час повітряної атаки російських військ по Україні у ніч проти 14 червня Польща  підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації", - Йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "шахедами" по об'єктах, розташованих, серед іншого, на західній території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

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Автор: 

авіація (4134) обстріл (28672) Польща (8529)


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Топ коментарі
+19
Може досить цих абсурдних новин про польських блазнів.
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14.06.2024 07:25
+10
"...Дуже напружена ніч...." - цікаво: саме в кого!? В нас чи в "бздеників"?😡
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14.06.2024 07:27
+10
Польські пілоти сперечаються з польськими фермерами у кого напруженіша робота....
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14.06.2024 08:11
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Може досить цих абсурдних новин про польських блазнів.
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14.06.2024 07:25 Відповісти
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14.06.2024 07:28 Відповісти
"...Дуже напружена ніч...." - цікаво: саме в кого!? В нас чи в "бздеників"?😡
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14.06.2024 07:27 Відповісти
Ну Зеленский просто обязан их наградить, каким ни будь орденом!
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14.06.2024 07:30 Відповісти
Він їм зіграє на піаніно.
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14.06.2024 07:56 Відповісти
Поляки всю ніч були в холодному поту а угорці спали як діти після купелі
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14.06.2024 07:32 Відповісти
Головне не перемандражувати.
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14.06.2024 07:37 Відповісти
Так напружилися, хоч не всрал..ся?
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14.06.2024 07:48 Відповісти
Ахаааххааа))))! Аж бздонули з підливкою))
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14.06.2024 07:51 Відповісти
Польські пілоти сперечаються з польськими фермерами у кого напруженіша робота....
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14.06.2024 08:11 Відповісти
Мишиная возня.
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14.06.2024 08:12 Відповісти
Шо заважало залетіти та позбивати ракети? Знов же тренування це добже
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14.06.2024 08:13 Відповісти
Як була " Буря в пустелі " в нашому авіаполку на бойовому чергуванні було посиленн
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14.06.2024 08:16 Відповісти
Бідні, не сплять ночами...
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14.06.2024 08:18 Відповісти
Не коментуйте тих дристунів поляків. Мля НАПРУЖЕНА ніч хоч в штани не наклали
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14.06.2024 08:21 Відповісти
Бідні-бідні поляки...як ми тут хвилюємося за вас!
"напружена ніч"- це так важко...
Блін, вашу мать!...виведіть своіх тупих рольнікув зранку кордон блокувати, не проспіть...
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14.06.2024 08:45 Відповісти
Ризиковані поляки... А якщо випадково стрельнуть?
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14.06.2024 08:51 Відповісти
"...підвищений рівень шуму..." - це ж нестерпно!
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14.06.2024 08:55 Відповісти
Вже навіть не см
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14.06.2024 09:26 Відповісти
Підіймали, щоб переконатись, що з російською атакою все ОК. 🤬
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14.06.2024 09:59 Відповісти
Польський пілот-«люблю літати, але як тільки ракети над Україною , то хоч звільняйся».
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14.06.2024 11:02 Відповісти
Фєрмєрів напружали?
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14.06.2024 11:54 Відповісти
 
 