У Польщі знову підіймали авіацію через удари РФ по Україні: Дуже напружена ніч

Під час повітряної атаки російських військ по Україні у ніч проти 14 червня Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації", - Йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "шахедами" по об'єктах, розташованих, серед іншого, на західній території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

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