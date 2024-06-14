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Новости
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Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили заявил об отравлении. В организме обнаружили высокий уровень мышьяка и ртути, - СМИ

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив про отруєння

Командир "Грузинского легиона" в составе Вооруженных Сил Украины Мамука Мамулашвили сообщил, что его отравили несколькими веществами несколько месяцев назад. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мамулашвили заявил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, токсикологический анализ в немецкой лаборатории показал, что в его организме была высокая концентрация мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.

Результати аналізів Мамулашвілі

Военный проходил лечение от ранения в Германии

Однако точно вычислить время попадания трудно. Врачи определили, что вещества находились в крови уже 4-5 месяцев.

"За это время я мог есть где угодно и с кем угодно. Вполне могло быть и в Германии, когда мне в феврале этого года вырезали там обломки. И то, что мне не понравилось, - там был, в большинстве, российский персонал в больнице, я имею в виду медсестер. Врач уверял, что все проверено, когда я спрашивал, не могут ли меня там отравить. Но после операции там и начались такие сильные спазмы", - рассказывает Мамулашвили.

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Начато расследование

Командир "Грузинского легиона" сообщает, что военная прокуратура и Национальная полиция начали расследование относительно его вероятного отравления.

Мамулашвили добавил, что несколько лет назад уже дважды были попытки его отравить мышьяком и неизвестным ядовитым химическим веществом.

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Автор: 

отравление (1584) Мамулашвили Мамук (8) Грузинский Легион (17)


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Топ комментарии
+24
Європу, та й увесь світ треба чистити від козломордих, бо вони токсичні.
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14.06.2024 08:32
+17
Хароші руські? Навіть в Німеччині московитська мерзота залишається мерзотою і пов'язана з їх фесебе. Хароші руські - дохлі руські.
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14.06.2024 08:34
+10
Нажаль, рашистської агентури, що просочилась у лави Сил оборони України, ще немало. Контррозвідка працює, але вочевидь, недостатньо.
Але й агенти українських спецслужб не сплять, завдвючи ворогу дошкултних втрат на його території.
Так, як повідомляється, на москві згоріло конструкторське бюро "Сухой". На цей момент обрушилася покрівля головного корпусу.
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14.06.2024 08:32
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Європу, та й увесь світ треба чистити від козломордих, бо вони токсичні.
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14.06.2024 08:32 Ответить
Дерьмак козломордий?
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14.06.2024 08:46 Ответить
Увесь світ, а це значить, що Україна не виняток.
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14.06.2024 13:20 Ответить
Нажаль, рашистської агентури, що просочилась у лави Сил оборони України, ще немало. Контррозвідка працює, але вочевидь, недостатньо.
Але й агенти українських спецслужб не сплять, завдвючи ворогу дошкултних втрат на його території.
Так, як повідомляється, на москві згоріло конструкторське бюро "Сухой". На цей момент обрушилася покрівля головного корпусу.
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14.06.2024 08:32 Ответить
Покрівля головного корпусу бухгалтерії?
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14.06.2024 10:28 Ответить
Хароші руські? Навіть в Німеччині московитська мерзота залишається мерзотою і пов'язана з їх фесебе. Хароші руські - дохлі руські.
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14.06.2024 08:34 Ответить
якихось консерв об,ївся...вони зручні, але...рибні всі ніякі, навіть прибалтійські...говяжі через одну...
що в них, непонятно...зовсім неїстівні, але, мабуть, добре зберігаються
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14.06.2024 08:42 Ответить
співчуваю. спробуй піти подристати, киця "говяжа прибалтійська"
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14.06.2024 09:37 Ответить
набутим досвідом ділись з грузіном
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14.06.2024 12:02 Ответить
а консерви раджу від ТМ Здорово, дуже смачні і українські.
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14.06.2024 09:41 Ответить
здорово обісралась,
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14.06.2024 12:04 Ответить
безугла
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14.06.2024 08:43 Ответить
Треба ретельно дослідити його волосся. Ці едементи відкладаються там і можна встановити дату отруєння з точністю до кількох діб. А там вже перевірити де і з ким в тому відрізку часу приймав їжу.
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14.06.2024 09:06 Ответить
елементи
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14.06.2024 09:09 Ответить
Ви пам'ятаєте була головна актриса Поплавська у "Дізель шою " , яка загинула у ДТП...так от мала загинути вся група ...а це ДТП було дуже потрібне ...фсб допомагало зеленському ,він їшов у президенти ,Поплавська була та людина, яка змоглаби зруйнувати імідж 🤡 як голобородько...цей кончений ваш президент, дає добро кремлю ...знищувати тих , хто може закінчити його як президента ...шкода ви вибрали темряву... на довго
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14.06.2024 09:16 Ответить
може Поплавський? Юний орел? 🤡
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14.06.2024 09:39 Ответить
Мінус вам в карму.

20 жовтня 2018 року о 06:43 ранку Марина Поплавська загинула на 48-му році життя в автокатастрофі на Київщині біля села Мила Бучанського району, коли автобус з акторами з Дизель-шоу врізався у вантажівку. Постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.
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14.06.2024 11:04 Ответить
як що вже отруюють втретє, то, мабуть, хтось з близкого оточення
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14.06.2024 11:44 Ответить
 
 