Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили заявил об отравлении. В организме обнаружили высокий уровень мышьяка и ртути, - СМИ

Командир "Грузинского легиона" в составе Вооруженных Сил Украины Мамука Мамулашвили сообщил, что его отравили несколькими веществами несколько месяцев назад. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мамулашвили заявил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, токсикологический анализ в немецкой лаборатории показал, что в его организме была высокая концентрация мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.

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Однако точно вычислить время попадания трудно. Врачи определили, что вещества находились в крови уже 4-5 месяцев.

"За это время я мог есть где угодно и с кем угодно. Вполне могло быть и в Германии, когда мне в феврале этого года вырезали там обломки. И то, что мне не понравилось, - там был, в большинстве, российский персонал в больнице, я имею в виду медсестер. Врач уверял, что все проверено, когда я спрашивал, не могут ли меня там отравить. Но после операции там и начались такие сильные спазмы", - рассказывает Мамулашвили.

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Начато расследование

Командир "Грузинского легиона" сообщает, что военная прокуратура и Национальная полиция начали расследование относительно его вероятного отравления.

Мамулашвили добавил, что несколько лет назад уже дважды были попытки его отравить мышьяком и неизвестным ядовитым химическим веществом.

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