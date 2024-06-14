Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили заявил об отравлении. В организме обнаружили высокий уровень мышьяка и ртути, - СМИ
Командир "Грузинского легиона" в составе Вооруженных Сил Украины Мамука Мамулашвили сообщил, что его отравили несколькими веществами несколько месяцев назад. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мамулашвили заявил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, токсикологический анализ в немецкой лаборатории показал, что в его организме была высокая концентрация мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.
Военный проходил лечение от ранения в Германии
Однако точно вычислить время попадания трудно. Врачи определили, что вещества находились в крови уже 4-5 месяцев.
"За это время я мог есть где угодно и с кем угодно. Вполне могло быть и в Германии, когда мне в феврале этого года вырезали там обломки. И то, что мне не понравилось, - там был, в большинстве, российский персонал в больнице, я имею в виду медсестер. Врач уверял, что все проверено, когда я спрашивал, не могут ли меня там отравить. Но после операции там и начались такие сильные спазмы", - рассказывает Мамулашвили.
Начато расследование
Командир "Грузинского легиона" сообщает, что военная прокуратура и Национальная полиция начали расследование относительно его вероятного отравления.
Мамулашвили добавил, что несколько лет назад уже дважды были попытки его отравить мышьяком и неизвестным ядовитым химическим веществом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але й агенти українських спецслужб не сплять, завдвючи ворогу дошкултних втрат на його території.
Так, як повідомляється, на москві згоріло конструкторське бюро "Сухой". На цей момент обрушилася покрівля головного корпусу.
що в них, непонятно...зовсім неїстівні, але, мабуть, добре зберігаються
20 жовтня 2018 року о 06:43 ранку Марина Поплавська загинула на 48-му році життя в автокатастрофі на Київщині біля села Мила Бучанського району, коли автобус з акторами з Дизель-шоу врізався у вантажівку. Постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.