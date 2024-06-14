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Командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі заявив про отруєння. В організмі виявили високий рівень миш’яку та ртуті, - ЗМІ

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив про отруєння

Командир "Грузинського легіону" у складі Збройних Сил України Мамука Мамулашвілі повідомив, що його отруїли кількома речовинами декілька місяців тому. Наразі він перебуває у задовільному стані. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мамулашвілі заявив в коментарі "Українській правді". 

За його словами, токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова, які, ймовірно, потрапили в організм з їжею. 

Результати аналізів Мамулашвілі

Військовий проходив лікування від поранення у Німеччині

Проте точно вирахувати час потрапляння важко. Лікарі визначили, що речовини перебували у крові вже 4-5 місяців.

За цей час я міг їсти де завгодно і з ким завгодно. Цілком могло бути і в Німеччині, коли мені в лютому цього року вирізали там уламки. І те, що мені не сподобалось – там був у більшості російський персонал в лікарні, я маю на увазі медсестер. Лікар запевняв, що все перевірено, коли я запитував, чи не можуть мене там отруїти. Але після операції там і почались такі сильні спазми, - розповідає Мамулашвілі.

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Розпочато розслідування

Командир "Грузинського легіону" повідомляє, що військова прокуратура та Національна поліція почали розслідування щодо його ймовірного отруєння.

Мамулашвілі додав, що декілька років тому вже двічі були спроби його отруїти миш’яком та невідомою отруйною хімічною речовиною.

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Автор: 

отруєння (945) Мамулашвілі Мамука (9) Грузинський легіон (16)


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Топ коментарі
+24
Європу, та й увесь світ треба чистити від козломордих, бо вони токсичні.
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14.06.2024 08:32
+17
Хароші руські? Навіть в Німеччині московитська мерзота залишається мерзотою і пов'язана з їх фесебе. Хароші руські - дохлі руські.
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14.06.2024 08:34
+10
Нажаль, рашистської агентури, що просочилась у лави Сил оборони України, ще немало. Контррозвідка працює, але вочевидь, недостатньо.
Але й агенти українських спецслужб не сплять, завдвючи ворогу дошкултних втрат на його території.
Так, як повідомляється, на москві згоріло конструкторське бюро "Сухой". На цей момент обрушилася покрівля головного корпусу.
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14.06.2024 08:32
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Європу, та й увесь світ треба чистити від козломордих, бо вони токсичні.
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14.06.2024 08:32 Відповісти
Дерьмак козломордий?
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14.06.2024 08:46 Відповісти
Увесь світ, а це значить, що Україна не виняток.
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14.06.2024 13:20 Відповісти
Нажаль, рашистської агентури, що просочилась у лави Сил оборони України, ще немало. Контррозвідка працює, але вочевидь, недостатньо.
Але й агенти українських спецслужб не сплять, завдвючи ворогу дошкултних втрат на його території.
Так, як повідомляється, на москві згоріло конструкторське бюро "Сухой". На цей момент обрушилася покрівля головного корпусу.
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14.06.2024 08:32 Відповісти
Покрівля головного корпусу бухгалтерії?
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14.06.2024 10:28 Відповісти
Хароші руські? Навіть в Німеччині московитська мерзота залишається мерзотою і пов'язана з їх фесебе. Хароші руські - дохлі руські.
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14.06.2024 08:34 Відповісти
якихось консерв об,ївся...вони зручні, але...рибні всі ніякі, навіть прибалтійські...говяжі через одну...
що в них, непонятно...зовсім неїстівні, але, мабуть, добре зберігаються
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14.06.2024 08:42 Відповісти
співчуваю. спробуй піти подристати, киця "говяжа прибалтійська"
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14.06.2024 09:37 Відповісти
набутим досвідом ділись з грузіном
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14.06.2024 12:02 Відповісти
а консерви раджу від ТМ Здорово, дуже смачні і українські.
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14.06.2024 09:41 Відповісти
здорово обісралась,
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14.06.2024 12:04 Відповісти
безугла
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14.06.2024 08:43 Відповісти
Треба ретельно дослідити його волосся. Ці едементи відкладаються там і можна встановити дату отруєння з точністю до кількох діб. А там вже перевірити де і з ким в тому відрізку часу приймав їжу.
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14.06.2024 09:06 Відповісти
елементи
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14.06.2024 09:09 Відповісти
Ви пам'ятаєте була головна актриса Поплавська у "Дізель шою " , яка загинула у ДТП...так от мала загинути вся група ...а це ДТП було дуже потрібне ...фсб допомагало зеленському ,він їшов у президенти ,Поплавська була та людина, яка змоглаби зруйнувати імідж 🤡 як голобородько...цей кончений ваш президент, дає добро кремлю ...знищувати тих , хто може закінчити його як президента ...шкода ви вибрали темряву... на довго
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14.06.2024 09:16 Відповісти
може Поплавський? Юний орел? 🤡
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14.06.2024 09:39 Відповісти
Мінус вам в карму.

20 жовтня 2018 року о 06:43 ранку Марина Поплавська загинула на 48-му році життя в автокатастрофі на Київщині біля села Мила Бучанського району, коли автобус з акторами з Дизель-шоу врізався у вантажівку. Постраждали також актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.
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14.06.2024 11:04 Відповісти
як що вже отруюють втретє, то, мабуть, хтось з близкого оточення
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14.06.2024 11:44 Відповісти
 
 