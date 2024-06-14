Командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі заявив про отруєння. В організмі виявили високий рівень миш’яку та ртуті, - ЗМІ

Командир "Грузинського легіону" у складі Збройних Сил України Мамука Мамулашвілі повідомив, що його отруїли кількома речовинами декілька місяців тому. Наразі він перебуває у задовільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мамулашвілі заявив в коментарі "Українській правді".

За його словами, токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова, які, ймовірно, потрапили в організм з їжею.

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Проте точно вирахувати час потрапляння важко. Лікарі визначили, що речовини перебували у крові вже 4-5 місяців.

За цей час я міг їсти де завгодно і з ким завгодно. Цілком могло бути і в Німеччині, коли мені в лютому цього року вирізали там уламки. І те, що мені не сподобалось – там був у більшості російський персонал в лікарні, я маю на увазі медсестер. Лікар запевняв, що все перевірено, коли я запитував, чи не можуть мене там отруїти. Але після операції там і почались такі сильні спазми, - розповідає Мамулашвілі.

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Розпочато розслідування

Командир "Грузинського легіону" повідомляє, що військова прокуратура та Національна поліція почали розслідування щодо його ймовірного отруєння.

Мамулашвілі додав, що декілька років тому вже двічі були спроби його отруїти миш’яком та невідомою отруйною хімічною речовиною.

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