Взрыв раздался в Киеве и на Хмельнитчине: Ракетную опасность объявляли по всей Украине (обновлено)
Объявлена воздушная тревога по всей Украине. В Киеве прогремел взрыв, россияне выпустили ракеты в сторону Хмельнитчины.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракеты на Хмельнитчину!" - говорится в сообщении. Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области.
Объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики для центральных областей.
В то же время в Киеве прогремел взрыв. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в области работают силы ПВО.
По состоянию на 10.41 объявлено об отбое опасности.
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