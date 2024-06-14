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Новости Война
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Взрыв раздался в Киеве и на Хмельнитчине: Ракетную опасность объявляли по всей Украине (обновлено)

Вибух пролунав у Києві та на Хмельниччині

Объявлена воздушная тревога по всей Украине. В Киеве прогремел взрыв, россияне выпустили ракеты в сторону Хмельнитчины.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракеты на Хмельнитчину!" - говорится в сообщении. Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области.

Объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики для центральных областей.

В то же время в Киеве прогремел взрыв. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.

Также читайте: Ночью по всей территории Украины объявляли тревогу из-за комбинированной атаки РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в области работают силы ПВО.

По состоянию на 10.41 объявлено об отбое опасности.

Автор: 

взрыв (6769) обстрел (27327) воздушная тревога (795)


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Виправте "У Києві пролунав вибух, росіяни" : треба додати "росіяни гнійні п*дори"
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14.06.2024 10:29 Ответить
І що, захистили безпекові угоди ? Чи вони тільки дупу найвеличнішого захищають
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14.06.2024 10:36 Ответить
За генітальним задумом ОП, безпекові угоди і не повинні захищати, вони привід зайнятися імітацією виконання конституційних обов'язків та поїздити по світу, за бюджетний кошт.
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14.06.2024 11:09 Ответить
Вони про постачання зброї та гуманітарки, але абсолютно не грають ролі в поточній війні, це типу для стримування рашки або інших агресорів після того, як війна закінчиться.
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14.06.2024 11:27 Ответить
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14.06.2024 10:40 Ответить
в киеве ничего не лунало,лунало где то в области,и то живя на окраине киева на правом берегу во время перекура на балкончике нихера не услышал....
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14.06.2024 11:06 Ответить
бумкнуло типу. якщо енергетичні, то можливо десь на околицю лівого летіло.
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14.06.2024 11:30 Ответить
На Троєщині теж нічого не літало і не вибухало.
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14.06.2024 16:45 Ответить
 
 