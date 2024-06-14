Взрыв раздался в Киеве и на Хмельнитчине: Ракетную опасность объявляли по всей Украине (обновлено)

Объявлена воздушная тревога по всей Украине. В Киеве прогремел взрыв, россияне выпустили ракеты в сторону Хмельнитчины.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракеты на Хмельнитчину!" - говорится в сообщении. Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области.

Объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики для центральных областей.

В то же время в Киеве прогремел взрыв. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в области работают силы ПВО.

По состоянию на 10.41 объявлено об отбое опасности.