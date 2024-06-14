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Вибух пролунав у Києві та на Хмельниччині: Ракетну небезпеку оголошували по всій Україні (оновлено)

Вибух пролунав у Києві та на Хмельниччині

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. У Києві пролунав вибух, росіяни випустили ракети в бік Хмельниччини.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракети на Хмельниччину!" - йдеться в повідомленні. Також повідомляється про вибухи на Хмельниччині.

Оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики для центральних областей.

Водночас у Києві пролунав вибух. Жителів столиці закликали перебувати в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в області працюють сили ППО.

Станом на 10:41 оголошено про відбій небезпеки.

Також читайте: Вночі по всій території України оголошували тривогу через комбіновану атаку РФ

Автор: 

вибух (4483) обстріл (28672) повітряна тривога (923)


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Виправте "У Києві пролунав вибух, росіяни" : треба додати "росіяни гнійні п*дори"
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14.06.2024 10:29 Відповісти
І що, захистили безпекові угоди ? Чи вони тільки дупу найвеличнішого захищають
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14.06.2024 10:36 Відповісти
За генітальним задумом ОП, безпекові угоди і не повинні захищати, вони привід зайнятися імітацією виконання конституційних обов'язків та поїздити по світу, за бюджетний кошт.
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14.06.2024 11:09 Відповісти
Вони про постачання зброї та гуманітарки, але абсолютно не грають ролі в поточній війні, це типу для стримування рашки або інших агресорів після того, як війна закінчиться.
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14.06.2024 11:27 Відповісти
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14.06.2024 10:40 Відповісти
в киеве ничего не лунало,лунало где то в области,и то живя на окраине киева на правом берегу во время перекура на балкончике нихера не услышал....
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14.06.2024 11:06 Відповісти
бумкнуло типу. якщо енергетичні, то можливо десь на околицю лівого летіло.
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14.06.2024 11:30 Відповісти
На Троєщині теж нічого не літало і не вибухало.
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14.06.2024 16:45 Відповісти
 
 