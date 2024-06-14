Вибух пролунав у Києві та на Хмельниччині: Ракетну небезпеку оголошували по всій Україні (оновлено)
По всій Україні оголошували повітряну тривогу. У Києві пролунав вибух, росіяни випустили ракети в бік Хмельниччини.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракети на Хмельниччину!" - йдеться в повідомленні. Також повідомляється про вибухи на Хмельниччині.
Оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики для центральних областей.
Водночас у Києві пролунав вибух. Жителів столиці закликали перебувати в укриттях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в області працюють сили ППО.
Станом на 10:41 оголошено про відбій небезпеки.
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