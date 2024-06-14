Украина вернула тела 254 павших защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украину удалось вернуть тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов с Запорожского направления, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
В Коордштабе отметили, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.
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