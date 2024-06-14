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Новости Война
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Украина вернула тела 254 павших защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину удалось вернуть тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов с Запорожского направления, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових

Смотрите: Маленькая девочка и пожилой мужчина устилают цветами дорогу перед кортежем с телом погибшего 22-летнего защитника Евгения Кружаева. ВИДЕО

В Коордштабе отметили, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових

Автор: 

военнослужащие (6149) потери (4398)


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з моргів на рашкє то, мабуть, полонені...
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14.06.2024 12:25 Ответить
Просто немаю слів, біль і страждання родичів важко описати.Ви назавжди в наших серцях (
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14.06.2024 12:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.06.2024 12:28 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

Ви мужньо виконали свій обов'язок Захисника і повернулись додому як не із щитом, то на щиті!
Спіть спокійно, Герої....
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14.06.2024 12:29 Ответить
біль і горе...
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14.06.2024 12:53 Ответить
Боляче.. Спочивайте з миром, Воїни. Не пробачимо рашці жодного загиблого Українця. Схиляю голову...
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14.06.2024 13:56 Ответить
Співчуття рідним вбитих ордою Воїнів.
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14.06.2024 13:58 Ответить
 
 