Украина вернула тела 254 павших защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину удалось вернуть тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов с Запорожского направления, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.





Смотрите: Маленькая девочка и пожилой мужчина устилают цветами дорогу перед кортежем с телом погибшего 22-летнего защитника Евгения Кружаева. ВИДЕО

В Коордштабе отметили, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.





