Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Україну вдалося повернути тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
У Коордштабі зауважили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Героям Слава !
Ви мужньо виконали свій обов'язок Захисника і повернулись додому як не із щитом, то на щиті!
Спіть спокійно, Герої....