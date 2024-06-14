Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україну вдалося повернути тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.





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У Коордштабі зауважили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.







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