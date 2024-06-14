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Новини Війна
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Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україну вдалося повернути тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових

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У Коордштабі зауважили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових
Україна повернула тіла 254 загиблих військових

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Автор: 

військовослужбовці (4770) втрати (4413)


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з моргів на рашкє то, мабуть, полонені...
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14.06.2024 12:25 Відповісти
Просто немаю слів, біль і страждання родичів важко описати.Ви назавжди в наших серцях (
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14.06.2024 12:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.06.2024 12:28 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

Ви мужньо виконали свій обов'язок Захисника і повернулись додому як не із щитом, то на щиті!
Спіть спокійно, Герої....
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14.06.2024 12:29 Відповісти
біль і горе...
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Боляче.. Спочивайте з миром, Воїни. Не пробачимо рашці жодного загиблого Українця. Схиляю голову...
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14.06.2024 13:56 Відповісти
Співчуття рідним вбитих ордою Воїнів.
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14.06.2024 13:58 Відповісти
 
 