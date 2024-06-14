Графики отключений света начнут действовать сегодня в 14:00
14 июня отключения электроэнергии начнутся в 14:00.
Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго перечислил ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00", - говорится в сообщении.
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