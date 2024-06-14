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Графики отключений света начнут действовать сегодня в 14:00

Відключення світла почнуться о 14 годині

14 июня отключения электроэнергии начнутся в 14:00.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго перечислил ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день, - гендиректор Yasno Коваленко

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2169) отключение света (424) Yasno (13)


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Топ комментарии
+5
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14.06.2024 13:24
+5
То Яценюк винен що пуштун і ко за десятки мільярдів гривень побудували потужне ніх..я для захисту енергетики?
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14.06.2024 13:30
+5
Точно! Сьогодні природа винна - бо хмарно й дощить..
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14.06.2024 13:40
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а шо такоє? кондиціонери на обігрів включили?
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14.06.2024 13:16 Ответить
Третій день щось на Київщині горить.Сьогодні щось добряче влучило на Хмельниччині.
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14.06.2024 13:44 Ответить
Энергоблок АЭС выключили
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14.06.2024 13:17 Ответить
Коваленко у відставку!
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14.06.2024 13:21 Ответить
Дегенерат!! Ще вчора повідомили, що світла не буде з 20 до 22 години!!

Охрініли зовсім??
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14.06.2024 13:24 Ответить
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14.06.2024 13:24 Ответить
Енергосистема України інтегрована у енергосистему ЄС вже багато років. Щодо комерційного експорту електроенергії саме зараз : https://sud.ua/uk/news/publication/303146-zayava-olafa-sholtsa-spantelichila-sotsmerezhi-odnak-********-ne-eksportuye-i-ne-planuye-eksport-***************-za-kordon Роз'яснення Укренерго
Не поширюйте вкиди оркоботів.
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14.06.2024 14:02 Ответить
То Яценюк винен що пуштун і ко за десятки мільярдів гривень побудували потужне ніх..я для захисту енергетики?
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14.06.2024 13:30 Ответить
А у зелени все вокруг виноваты!
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14.06.2024 13:33 Ответить
Точно! Сьогодні природа винна - бо хмарно й дощить..
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14.06.2024 13:40 Ответить
Яка електроенергія?! ви положення зірок на небі дивилися?!
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14.06.2024 13:46 Ответить
Виродки.
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14.06.2024 14:05 Ответить
В червоноградському р-ні Львівської області вже 4 години немає електроенергії.Прошу розібратись і покарати,хто винен у цьому.
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14.06.2024 14:20 Ответить
 
 