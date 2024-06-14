Графіки відключень світла почнуть діяти сьогодні о 14:00
14 червня відключення електроенергії розпочнуться о 14:00.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Светлана Науменко
показати весь коментар14.06.2024 13:24
+5 vitaliymkua
показати весь коментар14.06.2024 13:30
+5 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар14.06.2024 13:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Охрініли зовсім??
Не поширюйте вкиди оркоботів.