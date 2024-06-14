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Графіки відключень світла почнуть діяти сьогодні о 14:00

Відключення світла почнуться о 14 годині

14 червня відключення електроенергії розпочнуться о 14:00.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Взимку українцям можуть давати світло на п’ять-шість годин на день, - гендиректор Yasno Коваленко

Автор: 

електроенергія (6212) відключення світла (1089) Yasno (21)


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Топ коментарі
+5
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14.06.2024 13:24
+5
То Яценюк винен що пуштун і ко за десятки мільярдів гривень побудували потужне ніх..я для захисту енергетики?
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14.06.2024 13:30
+5
Точно! Сьогодні природа винна - бо хмарно й дощить..
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14.06.2024 13:40
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а шо такоє? кондиціонери на обігрів включили?
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14.06.2024 13:16 Відповісти
Третій день щось на Київщині горить.Сьогодні щось добряче влучило на Хмельниччині.
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14.06.2024 13:44 Відповісти
Энергоблок АЭС выключили
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14.06.2024 13:17 Відповісти
Коваленко у відставку!
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14.06.2024 13:21 Відповісти
Дегенерат!! Ще вчора повідомили, що світла не буде з 20 до 22 години!!

Охрініли зовсім??
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14.06.2024 13:24 Відповісти
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14.06.2024 13:24 Відповісти
Енергосистема України інтегрована у енергосистему ЄС вже багато років. Щодо комерційного експорту електроенергії саме зараз : https://sud.ua/uk/news/publication/303146-zayava-olafa-sholtsa-spantelichila-sotsmerezhi-odnak-********-ne-eksportuye-i-ne-planuye-eksport-***************-za-kordon Роз'яснення Укренерго
Не поширюйте вкиди оркоботів.
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14.06.2024 14:02 Відповісти
То Яценюк винен що пуштун і ко за десятки мільярдів гривень побудували потужне ніх..я для захисту енергетики?
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14.06.2024 13:30 Відповісти
А у зелени все вокруг виноваты!
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14.06.2024 13:33 Відповісти
Точно! Сьогодні природа винна - бо хмарно й дощить..
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14.06.2024 13:40 Відповісти
Яка електроенергія?! ви положення зірок на небі дивилися?!
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14.06.2024 13:46 Відповісти
Виродки.
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14.06.2024 14:05 Відповісти
В червоноградському р-ні Львівської області вже 4 години немає електроенергії.Прошу розібратись і покарати,хто винен у цьому.
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14.06.2024 14:20 Відповісти
 
 