Графіки відключень світла почнуть діяти сьогодні о 14:00

14 червня відключення електроенергії розпочнуться о 14:00.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - йдеться в повідомленні.

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