Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

Южный окружной военный суд России запретил деятельность и признал террористической организацией "Грузинский национальный легион" - военное добровольческое формирование, которое воюет в Украине с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское ФСБ.

По данным российской спецслужбы, "Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В настоящее время он является наиболее крупным вооружённым формированием, комплектуемым по национальному признаку. Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения", - говорится в сообщении.

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Там добавили, что соответствующее решение позволит квалифицировать "преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 "Наемничество" УК РФ, но и по статьям террористической направленности".

Справка

"Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине. Его возглавляет Ушанги Мамулашвили, также известный как Мамука Мамулашвили.

Подразделение насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется Разведывательному управлению Министерства обороны Украины. За время войны России против Украины погибло более 50 грузинских бойцов.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Мамулашвили в конце февраля 2024 года по статьям о вербовке наемников и разжигании ненависти к военным. Мамулашвили также внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

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