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Новости
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Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

У Росії визнали Грузинський національний легіон терористичною організацією

Южный окружной военный суд России запретил деятельность и признал террористической организацией "Грузинский национальный легион" - военное добровольческое формирование, которое воюет в Украине с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское ФСБ.

По данным российской спецслужбы, "Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В настоящее время он является наиболее крупным вооружённым формированием, комплектуемым по национальному признаку. Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили заявил об отравлении. В организме обнаружили высокий уровень мышьяка и ртути, - СМИ

Там добавили, что соответствующее решение позволит квалифицировать "преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 "Наемничество" УК РФ, но и по статьям террористической направленности".

Справка

"Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине. Его возглавляет Ушанги Мамулашвили, также известный как Мамука Мамулашвили.

Подразделение насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется Разведывательному управлению Министерства обороны Украины. За время войны России против Украины погибло более 50 грузинских бойцов.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Мамулашвили в конце февраля 2024 года по статьям о вербовке наемников и разжигании ненависти к военным. Мамулашвили также внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

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Автор: 

россия (95652) ФСБ (1939) Грузинский Легион (17)


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Топ комментарии
+9
А власне, кого єппе мненіє Лаптєландії?
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14.06.2024 13:30
+7
Начхати на роzію
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14.06.2024 13:30
+6
вбивствами якого такого, бл, "мирного" населення "біля расії"? а це де?)) тварини тупі, бл
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14.06.2024 13:38
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А власне, кого єппе мненіє Лаптєландії?
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14.06.2024 13:30 Ответить
Начхати на роzію
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14.06.2024 13:30 Ответить
вы нам еще за Самачабло с Абхазети ответите...
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14.06.2024 13:36 Ответить
вбивствами якого такого, бл, "мирного" населення "біля расії"? а це де?)) тварини тупі, бл
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14.06.2024 13:38 Ответить
... КК РФ , a k gruzinskomu legionu kakim bokom ce ?
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14.06.2024 13:39 Ответить
Після зустрічі з талібанами і хамасом.
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14.06.2024 13:41 Ответить
У всьму світі немає більшої терористичної організації, ніж росія, а потім північна корея та іран!
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14.06.2024 13:43 Ответить
Ото картулі бічебі злякалися!
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14.06.2024 13:46 Ответить
Очередной цирк верховного лицемерия, у самих наемники воюют в разных вагнерах по всему миру, а они судят по КК РФ граждан другой страны, хоть не имеют полномочий международного суда.
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14.06.2024 13:49 Ответить
Посрати на кацапів. Цікаве почнеться коли їх визнає терористами офіційний Тбілісі.
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14.06.2024 13:57 Ответить
Дія КК Росії (як і будь-якого внутрідержавного законодавства світу) обмежується простором який визначений кордонами РФ
Об'єктивна сторона найманства за ст 359 КК РФ виражається в трьох формах: 1) вербування, навчання, фінансування або інше матеріальне забезпечення найманця; 2) використання найманця у збройному конфлікті або військових діях; 3) участь найманця у збройному конфлікті або військових діях.
Ст 359 КК РФ може буть застосована лише стосовно дій громадян РФ чи іноземних громадян НА ТЕРИТОРІЇ РФ За межами РФ починає діять законодавство тієї країни на території якої вчиняється дане протиправне діяння
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Який стосунок громадяни Грузії мають до Росії чи її території в частині вчинення вищевказаного протиправного діяння?
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14.06.2024 14:41 Ответить
 
 